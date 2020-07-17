日本內望：小池百合子難成日本女首相 ／文：張望

不知是受到什麼風潮影響，7月小池百合子連任東京都知事之後，不少國際媒體大篇幅稱讚這位日本的「抗疫英雄」，誤認為日本政治即將改朝換代。然而，從日本內部來看，這恐怕是一個美麗的誤會。無論從精英政治（elite politics）還是從選民民意的角度來看，小池百合子要想成為日本首相，前途坎坷。

機關算盡的投機主義政治家

小池百合子在日本有「政界的候鳥」之稱，意指她總是善於見風使舵，缺乏忠誠心。1992年，小池加入細川護熙的新黨。之後新黨倒台，小池又改投靠小澤一郎。2002年，小池轉投靠曾經被自己痛批的自民黨。2016年，因不滿安倍的冷落，小池憤而退黨參選東京都知事，意外獲得勝利。

從執政自民黨的角度來看，小池百合子是一個需要防範的難纏對手。由於抗疫政策失利而導致支持率急降，安倍政府如今正在積極籌劃政權保衛戰，以應付即將到來的國會選舉。安倍屬意的親信，例如政調會長岸田文雄和前防衛大臣稻田朋美，都在為如何接安倍的班傷透了腦筋。負責選舉黨務的自民黨幹事長二階俊博明言，自民黨目前面對失去政權的危機，並開始聯絡安倍在黨內老對頭石破茂，意圖在內閣支持率大幅下跌時推出一個和安倍毫不相干的自民黨首相，以保證自民黨政權延續。在這一群雄逐鹿的背景下，早已退黨的小池又怎有機會成為首相？

如果說執政黨把小池百合子看作眼中釘，那在野黨也不敢接觸她。這事出有因：2017年9月，正是小池一手肢解了日本第一大在野黨民主黨。當年，在小池的鼓動下，民主黨中生代重要人物細野豪志和前原誠司紛紛投靠小池的「希望之黨」，以為有機會擊潰自民黨的百年老店，結果因為小池在選前的一句「排除」異己，造成日本選民對小池的強烈反感，令大批前民主黨議員喪失議席。而小池，敗選後繼續擔任東京都一把手，可謂機關算盡。如今，如果你嘗試詢問日本選民對小池有何印象，大家恐怕對小池當年「排除」異己這句話歷歷在目。

2020東京不幸：奧運會與都知事選舉

在本次新冠肺炎危機中，海外媒體對把小池視作為日本的抗疫英雄，這樣的解讀恐怕也是為時尚早。東京人如今都在私下調侃，2020東京的最大不幸就是遇到兩件事：一是準備開奧運會，二是遇上東京都知事選舉。因為前者，東京的抗疫危機管理慢半拍，導致日本對歐洲的封關延誤將近一周，令病毒在日本列島蔓延開（根據日本專家分析，來自武漢的病毒在2月基本上被成功堵截）。《東京新聞》7月12日報道，東北大學傳染病專家押谷仁教授早在3月17日就向東京都發出警告文書要求迅速展開防疫，但該文書被東京都的幹部廢棄，直到奧運會延期（3月23日）這一決定確認後，東京才開始正式進入抗疫狀態。至於後者，就和7月東京疫情出現反彈有關。6月中旬，正是小池決定把評估防疫態勢的「東京警報」一一解除，導致過去幾周東京市民放鬆警惕。7月10 日以來，東京突現每日200多宗傳染案例，居高不下。不少日本人懷疑，解除防疫警報，純屬小池的政治判斷，以免影響自身的選情。

小池贏得本次東京都知事的選舉，不應被看作是她受到日本選民的歡迎，而是應視為日本選民不希望在抗疫期間中途換將。出身電視台的小池精於媒體戰略，無疑掌握了高度的公關技巧和靈敏的政治嗅覺。但自2017年的國會選舉後，無論是自民黨，在野黨，還是選民，都認清她作為政治投機主義者的真面目。在日本政壇，曾經呼風喚雨的政治領袖都曾標榜自己的政治理想。前首相小泉純一郎，天天強調「郵政民營化」；前大阪府知事橋下徹，為「大阪建都構想」不遺餘力；但小池百合子，至今沒有展示鮮明的政治綱領，只是忙於政治表演博取喝彩。知事選舉前，根據東京都公務員專屬的報紙《都政新報》調查顯示，東京都職員對小池的評價只有46分，遠遠低於前幾任的知事（前知事石原慎太郎高達71分），可見日本內部的人心向背。

日本作為一個

男權當道的國家，無疑需要更多的女性領袖，但這個新時代的女首相，肯定不是小池百合子。

文：張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授