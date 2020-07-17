遭白宮上下抨擊 福奇斥一派胡言

納瓦羅撰文攻擊福奇 白宮劃清界線

福奇近日屢遭白宮抨擊，包括總統特朗普上周向霍士新聞稱福奇「犯下很多錯誤」。白宮周日又向多個傳媒提供列舉福奇錯誤言論的清單，如在疫情初期主張民眾不用戴口罩等。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周二亦在《今日美國報》撰文，斥福奇在與他的「所有互動上都做錯」。福奇周三接受《大西洋》雜誌的視像訪問，他稱白宮對他的攻擊一派胡言且完全錯誤，到頭來只會損害特朗普，又表明不會因此辭職。

福奇周二參與視像論壇時指出，公眾在多數情况下可相信受尊敬的醫療機構，又稱：「我相信自己是他們的一分子，因此大家可以信任我，我會與受尊敬的醫療機構保持聯繫，他們有說真話的往績，並一直根據科學證據和數據提供資訊、政策和建議。」

白宮戰略傳訊部主管法拉（Alyssa Farah）周三表示，納瓦羅的文章未經白宮的正常審核程序，僅代表他的個人意見，強調特朗普重視醫學專家的專業知識。特朗普同日向記者表示，納瓦羅發表了代表自己的聲明，「他不應該這樣做」，並強調與福奇保持良好關係。

（BBC/衛報）