Twitter遭最大型黑客入侵 名人帳號貼比特幣募捐

蓋茨馬斯克等數百帳號中招

被入侵的帳號有帖文呼籲網民捐比特幣（Bitcoin）到一個比特幣地址。蓋茨的驗證帳號被冒發的「帖文」寫道：「每個人都想我作出回饋，你寄出1000美元，我寄回2000美元給你。」部分帖文的前言有所分別，顯示黑客按目標撰寫不同內容，例如蘋果公司的前言是「我們支持比特幣，所以你也應支持」，就與蓋茨的不同。暫時未知有多少人受騙，但拜登帳號所貼的比特幣地址已收取價值逾10萬美元（約78萬港元）的比特幣。

Twitter事後一度暫停大部分服務以作修復，直至周三晚恢復正常。公司調查後稱是黑客入侵Twitter員工帳號後進入內部系統，再冒名發帖。Twitter指出，這是一宗「有組織的社交工程攻擊」（coordinated social engineering attack）。這種攻擊方式即黑客通過與他人交流，以誘使其做出某些動作或透露一些機密資訊，這次利用名人效應引誘他人點擊前往詐騙網站就是常見例子。

目前沒即時證據顯示誰發動攻擊，有專家認為這次攻擊不像是外國黑客所為。

今次是Twitter14年以來最大保安事故，其股價周四早上下跌3%。該公司現在調查員工是否一場精心策劃的釣魚攻擊受害者，抑或他們蓄意讓黑客攻入名人戶口。

專家憂是掩飾奪取敏感數據行動

Twitter在事故後的解釋惹來揣測，除入侵者的身分外，還有攻擊者的真正目標是什麼。今次攻擊規模之大，加上距離美國大選僅數月，令部分網絡安全專家憂今次行動是一場旨在奪取更多敏感數據的行動的掩飾。

彭博社稱，相信Twitter目前會將調查焦點放在員工日誌、電郵及電話紀錄，以調查認證程序是否有漏洞讓黑客入侵那些名人戶口，還有有否盜去其他資料，諸如直接信息（Direct message）。

（紐約時報/金融時報）