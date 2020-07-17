憂美監控 歐法院裁數據傳輸協議無效 料影響數千美企 專家：如私隱貿易戰

「私隱盾」協議在2016年由美國和歐盟設立，代替在2015年被裁定無效的「安全港」（Safe Harbour）協議，目的是確保歐洲人的個人資料被傳送到美國作商業用途時，給予私隱保護。目前有逾5000間企業簽署使用「私隱盾」協議，包括社交媒體、銀行、律師樓、企業和汽車製造商等，該機制令歐美之間傳送數據更容易。法院稱，該機制對美國當局取得數據的限制，未能一如歐盟標準。歐盟國民可能受到美國政府監控，但沒權提出挑戰。

可續用 SCC協議 企業憂難符歐標準

法院昨雖認為「私隱盾」機制不合法，但指企業可繼續使用名為「標準契約條款」（SCC）協議來傳送數據。不過這種協議要由個別企業逐一締結，企業將要小心分析SCC是否足以確保數據傳送至美國後的處理符合歐盟《通用數據保障條例（GDPR）》的規定。《金融時報》指，使用SCC將令美國企業更容易受歐盟監管。業界人士托澤（Daniel Tozer）向該報稱，美國的監控法律已令「私隱盾」被裁無效，企業如何確保SCC等符合歐盟私隱標準仍是未知數。

歐美私隱不同步難調和

今次裁決源於奧地利關注私隱社運人士施雷姆斯（Max Schrems）和facebook之間的長久爭端而引起，施雷姆斯亦是推翻「安全港」協議的關鍵人物（見另稿）。科技法專家丘利（Jonathan Kewley）稱，今次法院裁決指出美國的私隱規則並未尊重歐洲公民的權利，並指美國將國家利益置於個人權益之先，形容有如「私隱貿易戰」。

微軟稱裁決不影響服務

代表微軟等企業的商業軟件聯盟（BSA）的歐洲、中東和非洲政策總幹事博韋（Thomas Boue）稱，他們對SCC仍然有效感到欣慰，但指歐洲法院的裁決移除了「私隱盾」這其中一項最可信任的傳輸數據方法。微軟表示昨日裁決不影響客戶利用微軟雲端在歐盟及美國之間傳送數據。

美國商務部長羅斯稱美國對裁決深感失望，但會就此議題繼續與歐盟委員會合作，正研究判決內容。他續稱希望可減少對價值7.1萬億美元（約55萬億港元）的跨大西洋經濟關係的負面影響。歐盟則表示，會加快改革SCC確保它們能處理歐盟以外大量的數據傳輸。

（金融時報/法新社/華爾街日報/路透社）