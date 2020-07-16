研究：世紀末人口大減 影響世界權力平衡

2100年中日人口或減半

「華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所」（IHME）學者利用2017年「全球疾病負擔研究」的數據分析而得出推論。報告提到，在2100年或之前，全球195個國家之中有183國的生育率將不足以維持人口增長，即15至49歲的育齡女性平均生育子女數目的預期值低於2.1。23個國家到本世紀末的人口預計將較現時大跌一半以上，其中日本人口會從2017年1.28億人，減到2100年的6000萬人，泰國則從7100萬人跌至3500萬人。中國等34國的人口，到了2100年或之前則預計大減最多50%。相反，非洲撒哈拉以南地區人口同期將會增加兩倍，到2100年時，這區人口將接近全球一半。

人口老化 社福大考驗

生育率下降與預期壽命延長，將導致嚴峻的人口老化問題。預計到了2100年，全球80歲以上的人口數將增加6倍至8.66億，比5歲以下嬰幼兒人口數多逾一倍。

屆時經濟與社福體制將面臨嚴重考驗，各國政府應檢視經濟發展、移民、稅收等政策。

全球當前人口約78億，聯合國此前預測本世紀末達109億。

研究報告周二（14日）刊於《刺血針》。

（CNN/BBC）