研究：世紀末人口大減 影響世界權力平衡

【明報專訊】美國一項研究指，受女性獲得較好教育及懂得避孕等因素影響，全球人口預計在2064年到達97億就會見頂回落，到世紀末降至88億人口，包括中國和日本在內的多個國家人口去到2100年時會跌至現時水平一半。報告提到，由於中印等國勞動人口大減，將會影響經濟增長，甚至影響世界權力平衡。
2100年中日人口或減半
「華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所」（IHME）學者利用2017年「全球疾病負擔研究」的數據分析而得出推論。報告提到，在2100年或之前，全球195個國家之中有183國的生育率將不足以維持人口增長，即15至49歲的育齡女性平均生育子女數目的預期值低於2.1。23個國家到本世紀末的人口預計將較現時大跌一半以上，其中日本人口會從2017年1.28億人，減到2100年的6000萬人，泰國則從7100萬人跌至3500萬人。中國等34國的人口，到了2100年或之前則預計大減最多50%。相反，非洲撒哈拉以南地區人口同期將會增加兩倍，到2100年時，這區人口將接近全球一半。
人口老化 社福大考驗
生育率下降與預期壽命延長，將導致嚴峻的人口老化問題。預計到了2100年，全球80歲以上的人口數將增加6倍至8.66億，比5歲以下嬰幼兒人口數多逾一倍。
屆時經濟與社福體制將面臨嚴重考驗，各國政府應檢視經濟發展、移民、稅收等政策。
全球當前人口約78億，聯合國此前預測本世紀末達109億。