美撤回網課留學生簽證限制 恢復3月指引 司法人員：或推其他規則

美國移民及海關執法局（ICE）7月6日宣布，2020年秋季學期的留學生如果僅參與網上課程，將無法取得赴美簽證或維持當前簽證。哈佛大學和麻省理工學院（MIT）7月8日率先提訟，請求聯邦法院叫停新規，理由是這項簽證規定違反聯邦《行政程序法》，是在缺乏正當理由、未經公眾評議且考慮不周情况下發布。隨後，近60間大學、17州和首都華盛頓也提出訴訟，要求阻止新規實施，Google、facebook、微軟等十幾家高科技公司提交法律文件予以支持。輿論普遍認為，特朗普政府實行新規的主要目的，是施壓美國學校秋季學期正常開學，從而全面重啟經濟。

毋須遣返 南美留學生鬆口氣

波士頓聯邦法院周二開庭審理哈佛和MIT的入稟覆核規定案件。主審法官伯勒斯（Allison Burroughs）在庭審開始時表示，訴訟雙方已達成解決方案，聯邦移民部門同意撤回7月6日公布的指示。國土安全部和ICE的代表律師稱該法官的描述正確。這意味ICE將恢復3月發布的指引，即在疫情緊急狀態期間採取簽證豁免政策，容許國際生在網上學習。

許多學生都慶幸這決定，來自厄瓜多爾的29歲大學生卡爾德隆說：「我感到放鬆了，如果我需要現在就回國，將有很大問題。」不過，麻省的民主黨檢察總長希利（Maura Healey）警告，周二的審理結果未必是最終定案，認為特朗普政府隨時又會推出其他規則，對國際學生設限。

據美國國際教育協會的統計數據，美國高校的留學生接近110萬，其中中國留學生約佔三分之一。

（綜合報道）