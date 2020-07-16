美撤回網課留學生簽證限制 恢復3月指引 司法人員：或推其他規則

【明報專訊】面對美國國內大學及商界強烈反彈甚至展開法律訴訟，總統特朗普政府周二（14日）撤回要求在美國大學完全只接受網上授課的外國學生不得入境及必須離境的規定。消息令大批擔心會被遣返的留學生暫鬆一口氣，數百間大學也毋須再匆忙重新審視秋季新學期的教學政策，但有司法人員提醒，特朗普政府或推出其他規則限制留學生。
美國移民及海關執法局（ICE）7月6日宣布，2020年秋季學期的留學生如果僅參與網上課程，將無法取得赴美簽證或維持當前簽證。哈佛大學和麻省理工學院（MIT）7月8日率先提訟，請求聯邦法院叫停新規，理由是這項簽證規定違反聯邦《行政程序法》，是在缺乏正當理由、未經公眾評議且考慮不周情况下發布。隨後，近60間大學、17州和首都華盛頓也提出訴訟，要求阻止新規實施，Google、facebook、微軟等十幾家高科技公司提交法律文件予以支持。輿論普遍認為，特朗普政府實行新規的主要目的，是施壓美國學校秋季學期正常開學，從而全面重啟經濟。
毋須遣返 南美留學生鬆口氣
波士頓聯邦法院周二開庭審理哈佛和MIT的入稟覆核規定案件。主審法官伯勒斯（Allison Burroughs）在庭審開始時表示，訴訟雙方已達成解決方案，聯邦移民部門同意撤回7月6日公布的指示。國土安全部和ICE的代表律師稱該法官的描述正確。這意味ICE將恢復3月發布的指引，即在疫情緊急狀態期間採取簽證豁免政策，容許國際生在網上學習。
許多學生都慶幸這決定，來自厄瓜多爾的29歲大學生卡爾德隆說：「我感到放鬆了，如果我需要現在就回國，將有很大問題。」不過，麻省的民主黨檢察總長希利（Maura Healey）警告，周二的審理結果未必是最終定案，認為特朗普政府隨時又會推出其他規則，對國際學生設限。
據美國國際教育協會的統計數據，美國高校的留學生接近110萬，其中中國留學生約佔三分之一。