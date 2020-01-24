特朗普架空CDC 確診者資料送衛生部

《紐約時報》指衛生部近日在其網站發布有關指示，衛生部將接替CDC，負責收集每日各間醫院治療新冠病毒患者報告、可用病牀和呼吸機數目，以及其他對追蹤疫情重要的資料。官員表示可提高收集數據的效率，協助白宮抗疫工作小組分配稀有物資如個人防護裝備及瑞德西韋。

專家憂「數據政治化」對公眾隱瞞

然而收集數據的衛生部資料庫並不對公眾開放，將影響依賴CDC數據預測疫情和決策的研究員和衛生官員等的工作。《紐約》引述消息指CDC對有關報道感震驚。衛生部發言人卡普托回應稱CDC的系統有不足，兩者的系統會連接，而CDC會繼續公開數據。

公共衛生專家一直憂慮特朗普政府將科學政治化及打擊政府內的衛生專家，特別是CDC。4名前CDC主任及署理主任周二（14日）在《華盛頓郵報》亦發表評論提出類似看法。奧巴馬政府年代曾任職衛生部準備及應對助理部長的盧里（Nicole Lurie）指出，在固有政治機構之下集中控制所有數據很危險，並會產生不信任，這做法亦等同削弱CDC等機構處理基本工作的能力。

（紐約時報）