美新冠疫苗見效 月底最後測試

Moderna於5月發布第一階段試驗的初步結果，顯示疫苗在8名受試者身上產生免疫反應。Moderna周二（15日）再於《新英格蘭醫學期刊》發表第二階段測試結果。45名受試者在實驗中被分成3組，每組疫苗注射劑量依次為25微克、100微克和250微克，並於28天後注射第2劑。結果顯示，注射第一輪疫苗後，受試者體內抗體與劑量成正比。兩次注射後，所有受試者體內均檢測到血清「中和抗體」（neutralizing antibodies，可直接中和或抑制病毒的抗體），且其活性超過對照組的新冠康復者體內的平均水平。

在安全方面，逾半受試者出現輕度和中度副作用，包括疲勞、發冷、頭痛、全身痠痛和注射部位疼痛，但沒有人的副作用嚴重到要中止測試。

專家憂副作用不尋常高

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）形容測試結果令人「相當看好」，稱研究未發現嚴重副作用，且疫苗產生的抗體數量「相當高」。不過，杜克大學人類疫苗研究所的專家穆迪（Tony Moody）認為應當小心，因為這款疫苗導致副作用的比率不尋常地高。Moderna將於本月27日在美國87處地方展開涉及3萬人的最後階段臨牀測試。

（路透社/中央社）