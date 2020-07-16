確診個案20天倍增 非洲衛生系統大危機

非洲疫情經過近100天才達到10萬宗病例，但之後僅18天便倍增至20萬，接着20天增至40萬，截至周二累計609,888宗、逾1.3萬人死亡，10個國家就佔非洲全部病例近八成，尤以南非屬重災區。南非3月底實施嚴格封城措施，但5月初已逐步解封，之後個案便持續上升，大部分新增個案來自豪登省（Gauteng），它是第一大城市約翰內斯堡所在地。肯尼亞確診個案亦飈升，迄今逾8000宗病例，當局計劃中小學生明年1月才復課。

縱使許多非洲國家衛生基建差，但新冠病毒人均死亡率較其他國家低。世衛指出，部分原因是非洲逾六成人為25歲以下，人口相對年輕。另一原因相信是病毒檢測不足，導致出現死亡率偏低的「假象」。BBC舉例稱，7月4日南非每1000人只有約30人接受過檢測，相比下英國和美國分別為72和105人；尼日利亞每1000人只有0.7人接受過檢測、加納和肯尼亞分別僅得10和3人。

增5000萬人陷赤貧 GDP萎縮

非洲開發銀行（AfDB）上周表示，疫情衝擊非洲經濟，估計增加近5000萬人陷入赤貧。AfDB指出，由於疫情危機，預測非洲今年GDP將萎縮1.7%至3.4%，並流失2460萬至3000萬個工作機會。

（衛報/BBC/法新社）