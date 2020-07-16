南非抗疫悲歌 醫院老鼠橫行 病例佔非洲一半 醫護轟醫療系統腐敗

南非自3月底實施嚴厲封城，減慢病毒傳播速度，惟在經濟衰退和失業率高企的壓力下，該國上月開始解封，感染個案隨即急升，上周五起每日新增過萬宗。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日再次下令禁止出售酒精飲品，盼減少因酒精發生的意外，紓緩醫院壓力，並在周一起恢復宵禁。該國病例在6月22日突破10萬宗，到7月6日已超過20萬宗。

醫護兼顧清潔 病人睡覺蓋報紙

東開普省（Eastern Cape）是南非疫情第三嚴峻的地區，其最大城市伊利沙伯港的利文斯通醫院（Livingstone Hospital）是收治新冠病者的主要公立醫院。該醫院有員工發起示威，抗議工作條件惡劣和缺乏個人防護裝備。上月社交網站流傳清潔工和搬運工罷工後，醫院走廊佈滿垃圾的照片。有醫護形容場面有如「戰爭狀態」，救護車及呼吸機等嚴重不足，有病人睡覺時只能蓋上報紙；血液和醫療廢物四處棄於地上，老鼠四出舔舐。醫生除了進行緊急手術，還要包辦搬運和抹地等工作。該市另一間醫院的產科病房一周內有數名母嬰死亡，醫護相信是因為人手短缺，導致許多孕婦要等候數天才能接受緊急手術。

被迫重用圍裙 逾800醫院職員染疫

布拉克（John Black）是該省僅有的兩名傳染病學專家之一，他指早於疫情爆發前，醫院就只有骨幹人員工作，現時人手再減少三成，卻要應付雙倍病患，直言疫情「打開制度長久以來所有缺口」。該省逾800名醫院職員染疫，最少24人死亡。有染疫護士向法新社稱，她經常被迫重用即棄圍裙，又慨嘆政府的抗疫反應令她感挫敗，「他們應增加醫療花費，以確保我們安全並每天都有新的個人防護裝備」。

疫情亦揭露醫院乏於管理的問題，例如利文斯通醫院對上一個管理團隊涉嫌貪污被解僱後，近一年半來都沒有常任行政總裁或管理團隊。布拉克說，現時沒有領導層調解不同醫院部門之間以至與工會的衝突。另一方面，工會和醫護均同意當前危機是多年來資金不足、管理不善和貪污的直接後果。東開普省衛生部門秘書長回應稱，理解醫護團隊面對沉重壓力，但強調該省的醫療系統尚未崩潰，抗疫正步入正軌。省政府又引用近期與德國車廠福士聯手建立臨時醫療設施的例子，顯示公私營有效合作。惟有醫生質疑氧氣供應和人手依然不足，無法追上病牀增加的進度。

（BBC/法新社/金融時報）