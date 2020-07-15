政府合約涉利益衝突 加總理致歉

中標機構多次聘杜魯多家人演講

杜魯多6月25日宣布推出9億加元的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant）計劃，目的是補貼新冠疫情下難以找到暑期工的學生。參與計劃的學生只要擔任最多500小時的義工，就可掙取最多5000加元（約2.84萬港元）。聯邦政府將合約批給WE Charity，杜魯多當時說，WE Charity是唯一有能力執行此計劃的機構。WE Charity隨後被指與杜魯多家族關係密切，其家人多次出席WE Charity的活動。WE Charity上周四（9日）公開過去4年曾向杜魯多母親瑪格麗特支付28場演講費用共25萬加元（約142萬港元），2017年至2018年支付杜魯多兄弟8場活動的演說費3.2萬加元（約18.2萬港元）。杜魯多妻子亦定期參與該機構的活動。WE Charity於7月2日宣布退出這項政府合約，稱該計劃「從宣布那一刻起就陷入爭議」。

杜魯多周一在記者會上說：「鑑於我的家族和WE Charity的關係，我沒有立即迴避有關合約討論，我犯了錯誤，對此我深表歉意。」他稱，自己知道母親曾與WE Charity合作，但不知道報酬細節。財長莫奈（Bill Morneau）周一亦為女兒在該機構旅遊部門工作，自己沒有迴避參與合約討論而致歉。

任內第3次遭查 保守黨促查刑責

聯邦道德專員早前已宣布調查政府批給WE Charity的合約決定。保守黨則要求警方刑事調查杜魯多，並促杜魯多及莫奈就事件向國會的委員會作證。

今次已是杜魯多上任3年來第3次遭道德專員調查，此前兩次都被裁定違規，包括接受一名富商提供的旅行，以及司法干預以阻止控告魁省建築巨擘SNC-Lavalin。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）公共行政學院院長特恩布爾（Lori Turnbull）認為，由於大選並非即將舉行，今次的合約醜聞不太可能嚴重損害杜魯多仕途，「這很聰明，他沒有說這個（政府批出合約的）決定是錯的，他只稱不應參與討論」。最新民調顯示，50%民眾認同杜魯多的表現，不認同有48%。

（紐約時報/BBC/加拿大廣播公司）