世衛警告多國抗疫走錯路 指領袖信息擾視聽 動搖公眾信任

加州再局部封城 關餐廳戲院

近兩周全美50州有40個州的染疫人數快速增加，其中佛州、得州和加州確診病例紛見新高。加州周一新增8358宗確診個案，累計329,162人染疫、逾7000人死亡，住院人數過去兩周急升28%。加州州長紐森（Gavin Newsom）同日宣布即時對商業活動和公共場所重推限制措施，室內場所如酒吧、餐廳、戲院、健身室等要關閉。加州兩大學區洛杉磯和聖迭戈亦宣布，8月開學時將全面採用網上授課，82.5萬名學生的家長料因開學安排而「頭痛」。

作為美國經濟火車頭的加州再次局部封城，勢影響美國經濟復蘇。擁有4000萬人口的加州受僱員工數目居全國之首，生產商品和服務約等於佛州和得州的總和。加州3月成為全國首個實施禁足令的州份，也是全國失業人數最多的州。3月和4月流失約260萬個工作機會，與佛州和得州的總和差不多。5月許多州份陸續解封，加州允許商家恢復營業，但解封速度比不少州份慢。最新各州就業數據顯示，5月加州就業人數僅增加14.16萬，低於佛州的18.2萬和得州的23.7萬。

譚德塞：可見將來難復常

世衛周日公布全球新增超過23萬宗確診個案，約八成來自10個國家，美國與巴西佔了整體逾半。世衛總幹事譚德塞周一在簡報會上，不點名批評太多國家朝錯誤方向走，稱它們沒採取適當步驟遏止病毒傳播，「領袖們雜亂的信息，削弱應對措施的最重要條件：信任」。譚德塞稱，新冠病毒仍是全球頭號公敵，但許多政府和人民的行動未反映出這一點。他提醒人們要認真採取保持社交距離、勤洗手和戴口罩等措施，有感染徵狀時留在家。他警告，「若未能遵守這些基本措施，疫情只會沿一條路走下去，變得愈來愈糟」，可見的將來世界也不會恢復「舊常態」。

世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）亦批評部分國家要求學校復課，但欠缺廣泛控疫措施，例如繼續關閉商店或限制公眾集會。他說：「下決定須基於數據及了解風險，若我們能遏止疫情，學校才可安全地重開。」

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）