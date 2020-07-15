加泰議長手機遭入侵 質疑馬德里策劃

被斥發動「骯髒戰」 首相府否認

WhatsApp去年4月底至5月遭黑客入侵，黑客透過語音通話功能致電用戶，在對方手機自動安裝間諜軟件，以作監控及存取資訊。WhatsApp與加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（Citizen Lab）調查後，推斷事件與以色列網絡監控公司NSO有關，並於去年10月入稟美國法院，控告NSO協助多國政府企圖入侵逾1400人手機。NSO強調只提供技術予政府情報及執法機關，打擊恐怖主義與嚴重罪案。

當時的起訴文件中，未有歐洲國家被指使用有關黑客軟件，惟托倫特受訪時透露，他曾接到公民實驗室研究員警告稱，其手機成黑客攻擊目標。另有兩名獨派人士亦接獲類似通知，分別是流亡到瑞士的前加泰議會議員加夫列爾（Anna Gabriel）和社運人士多明戈（Jordi Domingo）。多明戈指自己並非獨立運動關鍵人物，相信真正目標或是與他同名、有份起草加泰憲法的知名律師。

調查員：或是國內政治間諜活動

鑑於NSO僅出售軟件予國家，托倫特質疑中央政府是幕後黑手，又稱攻擊有可能是在沒司法授權下進行。公民實驗室高級調查員斯科特-雷爾頓（John Scott-Railton）證實，托倫特的手機曾成黑客攻擊目標，但需要進一步調查以確認手機有否遭入侵。他形容事件令人極為不安，因為這表明「可能正發生國內政治間諜活動」。

托倫特明言將循政治及法律方式處理事件，又斥事件在法治民主國家下不能接受。西班牙國家情報中心強調，當局完全按照法律制度行事，其工作由最高法院監督。首相府亦表示，政府沒證據表明托倫特等3人成手機黑客攻擊的目標，強調任何涉及手機的行動都按照相關司法授權進行。

（衛報/路透社）