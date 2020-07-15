保守黨反華聲增 經濟受益遜預期 約翰遜內外受壓 終結中英「黃金時代」

卡梅倫2015年首倡所謂「黃金時代」的英方定調，並未因英國邁向脫歐而改變，相反不少分析認定，英國未來只會更需要跟中方達成貿易協議，以維持國際地位。類似樂觀情緒如今似已煙消雲散，背後最明顯的變化是保守黨內部對北京的反彈愈來愈強烈。

港國安法加劇議員反華取態

《金融時報》指出，愈來愈多黨內國會議員響應美國總統特朗普政府的指控，即華為給予北京機會刺探西方情報，隨着中方強推《港區國安法》，這股反彈情緒更見明顯。有黨內具地位的後座議員透露，上述情緒之大，即使約翰遜提案讓華為續保5G有限供應，也鐵定過不了國會。

「滬倫通」進展慢 今更憂依賴中國

與此同時，約翰遜政府亦正受到盟友美國的強力施壓，例如特朗普政府要求在英美貿易協定中加入在部分項目排除中國的條款。《金融時報》引述政府內部知情者稱，首相府對黨友倒戈甚感憂慮，華府針對華為的制裁正好是下台階。

英國過去幾年並未在對華貿易取得實惠，也是另一死結。《金融時報》指出，英國曾寄望中方會打開金融市場大門，令倫敦取得巨大的新市場，但幾年過去事與願違，在中方大手搜購英國資產之際，英方重視的「滬倫通」卻進展緩慢，迄今僅兩間企業在此掛牌。有分析員更指，中國商界不可能為英國帶來技術或管理方面的進步，以改善經濟生產力或改變業界方向。英國如今反而擔心經濟上過於依賴中國，右翼智庫亨利傑克遜學會的報告指出，英國在831項貿易貨物中，有229項是對華「戰略上依賴」（即英國有最少一半相關進口依賴中國，同時中國在該貨物控制全球最少三成市場）。

連同香港問題等爭議，中英關係的所謂「黃金時代」夭折似成定局。下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）向政治網站Politico稱：「這是遲來的關鍵時刻——我們要重新校準我們對中國的立場和地緣戰略定位。我們正邁向新冷戰，這是毫無疑問。」

（金融時報/Politico）