英封殺華為5G 限7年內退場 華為批受美影響「政治決定」 促重新考慮

英國首相約翰遜政府昨開會後，正式拍板新決定。數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）隨後向下議院匯報，指因應美國制裁華為及科技專家的更新技術建議，當局決定有必要禁止華為參與英國的5G網絡。他指英國流動網絡供應商明年起禁止購買華為的5G設備，並要在2027年或之前從其英國網絡中移除已安裝的所有華為5G設備。惟近期多次帶頭批評北京和華為的保守黨前黨魁施志安質疑，2027年的死線太遲，政府應改訂為2025年。

英稱有利經濟國安 認拖慢5G發展

杜永敦承認，此舉將令英國的5G發展進度推遲一年，估計連同今年較早前宣布針對華為的限制，累計成本達20億英鎊。但他指英方正跟「五眼聯盟」伙伴合作，準備替代方案，第一步是確保能保護市場另外兩間企業諾基亞（芬蘭）和愛立信（瑞典），其次是引入三星（韓國）和NEC（日本）等新供應商。他說：「這不是容易的決定，但對英國電訊網絡、我們的國家安全和我們的經濟來說是正確的決定，無論是現在還是長期而言。」

華為昨透過發言人回應稱，「我們在英國的前景遺憾地變得政治化，這是關乎美國的貿易政策而非安全」，又質疑英國政府此舉會令國家陷入「走進數碼科技慢車道、推高帳單和加深數碼鴻溝（digital divide）」的威脅，敦促英方重新考慮。《金融時報》稱，華為周一曾尋求對約翰遜作最後游說，盼拖到最早2025年才被踢走。

美國一直以華為威脅國安為由游說西方勿使用華為。英國首相約翰遜1月決定容許華為參與建5G，但限制其市佔率設定為35%。但美國堅持向英國施壓，到5月向華為推出新制裁措施後，英國官員口風已轉，其中約翰遜本月2日更把華為定為「潛在敵國供應商」。

英國電訊不滿：需評估影響

華為在英國聘用了多間重要公關公司協助游說，其英國分公司董事局亦有多名倫敦金融城知名人物，包括英國石油前總裁布朗（John Browne），但布朗在新決定公布前數小時宣布，9月底提前卸任華為英國主席一職。

英國電訊（BT）總裁詹森（Philip Jansen）周一警告，要在10年內將華為產品從英國電訊網絡移除幾近不可能，又指業界如被勒令在升級5G時跟華為切割，將面臨故障甚至安全風險。BT昨日回應稱，需時研究決定細節，以評估潛在成本和影響。

美國安顧問抵法 施壓歐加入杯葛

美國下一步勢指向歐洲。白宮國安顧問奧布萊恩周一已率團抵達巴黎，正跟英國、德國、法國和意大利的對口官員會面，以加強施壓歐洲其他國家加入排除華為5G設備的行列。

（綜合報道）