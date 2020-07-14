東京託兒所爆疫 反對黨促再頒緊急令

東京都文京區一家託兒所過去一個周末出現爆發，迄今已有27名老師和兒童確診；新宿區一家劇院自上月30日至今有合共30名表演者及觀眾確診。東京都周邊的埼玉縣、神奈川縣和千葉縣個案都開始上升。神奈川縣川崎市一家醫院發生爆發，截至周日有病人及醫護合共16人感染，千葉縣浦安市一家醫院截至周一有16人感染，當中包括病人及醫護。

日本在野立憲民主黨黨魁枝野幸男說，應以新型冠狀病毒感染者新增人數持續走高的東京都為對象再度發布緊急事態宣言。

大阪確診數突破2000 僅次東京

另外，大阪府周日新增32宗個案，是5月日本解除緊急事態宣言後新高，有21宗源頭不明，由於確診數字超過「大阪模式」標準，當局周日將新冠警示水平提升至黃色，並呼籲民眾勿到夜店區。大阪府個案周一稍回落至18宗，累計確診病例達到2045宗，是僅次於東京都第2個破2000宗的地方。

沖繩普天間駐日美軍基地昨新增32宗確診，感染人數增至94。

（路透社/NHK）

（抗疫新階段）