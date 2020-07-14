83超級富豪聯署 籲增富人稅助復蘇 「我們不會駕駛救護車，但我們有的是錢」

聯署者包括迪士尼繼承人

這群聯署富豪包括美國知名雪糕品牌Ben & Jerry's創辦人之一格林菲爾德（Jerry Greenfield）和迪士尼繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney），他們呼籲政府「對像我們這樣的人提高稅款。立即、大幅及長期」。他們在信中寫道，新冠病毒襲擊全球，富豪在治癒世界扮演重要角色，「我們不在深切治療病房照顧病人、我們不會駕駛救護車送病人入醫院、我們不會在雜貨店補貨或挨家挨戶派發食物，但我們有的是錢，而且很多。隨着世界從這場危機中恢復過來，現在迫切需要的是錢，未來幾年也繼續需要錢」。

「我們虧欠前線人員太多」

他們警告，疫情對經濟的影響將持續數十年，可能使5億人口陷入貧窮，而疫情引起或揭示的問題無法透過慈善機構來解決，「政府領導人必須負起籌集資金的責任，並公平地使用。在這場全球抗疫戰中，我們虧欠前線人員太多，大部分必要員工（essential worker）肩負重任，但工資嚴重過低」。他們趁在20國集團（G20）財長及央行行長會議本周舉行前，發這封公開信。

亞馬遜創辦人疫下身家大增

全球逾50萬人被列為超級富豪，擁有逾3000萬美元（2.34億港元）資產。儘管疫情下全球經濟受挫，但超級富豪數目繼續增加。最大零售網站亞馬遜在疫情下銷售額大增，令亞馬遜創辦人兼全球首富貝索斯（Jeff Bezos）今年身家大增750億美元（約5850億港元）至1890億美元（約1.47萬億港元）。他4月表示會捐1億美元（約7.8億港元）給美國食物銀行，但批評者稱這只佔其身家少於0.1%。

世界銀行6月時預計全球經濟在今年收縮5.2%，是二戰以來最為嚴重的經濟衰退。為應對經濟衝擊，不少國家已研究加稅。本月初，西班牙首相桑切斯已表示，政府將會加稅；俄羅斯亦將針對高收入一群徵稅；沙特已提高銷售稅，以彌補新冠病毒及油價暴跌的影響。智庫英國財政研究所表示，加稅對許多人將是無可避免，而非僅是超級富豪。

（衛報/法新社）

（抗疫新階段）