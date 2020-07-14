英監聽設備售中港惹質疑

被指助長「內部鎮壓」

報道稱，雖然英國規定不應出口保安產品到那些可能將之用於「內部鎮壓」的國家地區，但當局過去5年多以來，仍與那些被非政府組織自由之家（Freedom House）列為「不自由」的17個國家地區，簽署了價值7500萬鎊（約7.32億港元）的出口合約，包括中國大陸、香港、沙特阿拉伯和阿聯酋等。其中香港去年雖受警方武力鎮壓示威爭議籠罩，但英國政府仍批准向港府出口價值200萬鎊（約1954萬港元）的相關產品。被指經常出現警方法外殺人的菲律賓，亦獲英國公司持續提供監控設備。

工黨影子國際貿易大臣索恩伯里（Emily Thornberry）稱，政府有法律與道德責任確保英國出口產品不會被其他國家用作內部鎮壓，而當那些國家有對付政治異見者和損害民主自由的往績、以及那些設備可能被濫用作這些行為時，當局必須清楚衡量風險。

政府發言人回應稱，當局根據嚴格準則評估出口牌照，不會向那些與準則不符的物品發出許可。

（獨立報）