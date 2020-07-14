捲性侵首爾市長爭議聲中出殯 女秘書出聲明討公道 50萬聯署質疑「市葬」

朴元淳涉在辦公室非禮女事主

匿名女秘書由韓國支援組織「性暴力商談所」副所長金慧晶做代表，周一下午在首爾召開記者會宣讀聲明。女事主表示提出控訴，是因「希望得到公正與平等的法律守護，在巨大權力面前，支持無權無勢而力弱的自己」。她上周三（8日）下午報案稱，這4年餘持續受朴的性騷擾，不僅有身體接觸，對方還長時間通過Telegram發送猥瑣文字與只穿內衣的照片給她，令她深受困擾。女事主代表律師金在蓮在記者會上透露，案發地點有市長辦公室、辦公室內的寢室等。朴元淳曾要求與女事主一起自拍，緊貼她的身體，又試過叫她進入辦公室內設的寢室、內室非禮。其中一次，被告望着女事主的膝頭瘀傷，說要「呵」它，便親吻她的膝蓋。

被告死亡警即停查 真相難明

秘書從周四凌晨起接受警方調查，朴元淳就在同日留下遺書離家失蹤，到上周五凌晨被發現在北獄山身亡。根據韓國法律，被告死亡便意味在法律上喪失公訴權，警方不能再調查，法院也不能裁處刑責，因此她的個案料將作「不起訴」處理。

金在蓮稱，女事主在市政府內部提出投訴，只換來「市長不是那種人」、「純屬無心之失」之類回應。她今年2月6日辭任秘書，但仍受困擾，5月12日首次接受性暴力諮詢。女事主已向調查部門提供了手機儲存的相關資料，包括她辭職當日深夜的一通秘密電話對話。不過，網絡湧現對她的指摘，指她設計陷害市長、質疑其誠信等。她再就這「二度加害」報警求助。

人權律師出身的朴元淳64歲，他任內積極改善社會貧富懸殊問題，促進南北地方發展均衡，決策擴大引入民意等，在新冠疫情期間亦展現控疫決策果斷的英明形象，原被視為下屆總統大選的有力參選人。

（韓聯社/Newsis/中央日報）