右翼總統險勝連任 波蘭歐盟關係堪憂

力壓華沙市長 得票差距史上最小

據點了99.79%的選票，現任總統杜達（Andrzej Duda）以51.21%對48.79%的些微差距，擊敗代表「公民議壇」出選的華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）。這是自1989年該國共產政權倒台後，得票差距最接近的一次總統選舉，投票率高達68.2%。

今次選舉結果對波蘭的未來方向及與歐盟的關係發展很關鍵。波蘭奉行半總統制，總統有權否決國會議案。杜達如今連任5年，將可讓右翼政府繼續推動被指侵蝕法治和司法獨立的政治議程。PiS以疑歐及反移民民族主義旗號於2015年上台，此後因難民政策、司法改革、氣候協議及媒體自由等議題，與歐盟齟齬不斷。PiS控制的下議院去年12月底無視歐盟和聯合國力阻，通過極具爭議的司法改革法案，令政府有更大權力懲處甚至踢走對司法改革提出質疑的法官，被指干預司法獨立。波蘭最高法院當時警告，新法或違反歐盟的司法獨立標準，有機會導致波蘭被逐出歐盟。

保守家庭價值掛帥 改革被轟干預司法

杜達一直標榜過去5年改善國家經濟，又承諾捍衛作為天主教國家的「家庭價值觀」，他連任後將繼續其反墮胎和同性戀權利的保守立場。杜達在競選期間，曾稱性小眾人士（LGBT）平權是比共產主義更具破壞性的一種意識形態，備受抨擊。

自由派的恰斯科夫斯基則表明，若他當選會否決試圖將法院政治化的提案，又承諾會修補與歐盟的關係，強調今次選舉是扭轉過去5年民主倒退的最後機會。恰斯科夫斯基的支持主要來自大城市，杜達則在郊區及東部地區獲廣泛擁戴。

今次選舉結果極接近，有傳媒形容「波蘭一分為二」、「波蘭分裂」。59歲建築商沃伊切赫（Wojciech）稱，他投票支持杜達，因為他與美國總統特朗普關係密切，意味波蘭在防衛上可依靠美國。另一華沙退休人士稱，他支持恰斯科夫斯基，認為「與歐洲伙伴保持良好的合作關係很重要」。

（法新社/衛報/BBC）