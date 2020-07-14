專家質疑中東太空計劃屬形象工程

【明報專訊】不少中東國家視太空發展計劃為推動國家經濟走向現代化與多元化的重要一步，阿聯酋的火星探索計劃更令日趨激烈的中東太空競賽備受注目。惟專家質疑有關國家藉機轉移視線，分散對其人權問題的關注，亦可能與太空軍備競賽有關。
「營造進步形象 圖蓋人權問題」
沙特早在1976年牽頭，與阿拉伯國家聯盟成員創立阿拉伯衛星通訊組織（Arabsat）研發人造衛星通訊技術，至1985年沙特首次派出太空人隨美國穿梭機任務前往太空，成首個涉足太空的中東國家，在太空領域上一度領先海灣國家。多國其後急起直追，如伊朗2004年建立太空部門，並在2009年首次發射自行研發的人造衛星；巴林、阿聯酋等近年亦陸續開設太空部門，各自展開發射人造衛星等太空探索計劃，其中阿聯酋以成為太空旅遊樞紐為目標，並寄望於2117年實現火星殖民的鴻圖大計。
美國聖迭戈州立大學太空實驗室總監尤尼斯（Ahmad Bani Younes）指出，自冷戰以來，各國的太空計劃除了科學探索及投資利益外，亦涉及地緣政治元素。美國布魯金斯學會資深研究員威特斯（Tamara Cofman Wittes）認為，中東各國的太空計劃常被質疑有「洗白」效果，和其他改革計劃同樣旨在營造國家進步的形象，蓋過國內侵犯人權情况，以吸引投資者。例如2018年沙特記者卡舒吉被殺案發生不久，當局便推出全新的智能城市計劃。國際特赦組織海灣地區研究員肯尼（Devin Kenney）亦認為，阿聯酋等國的太空計劃只是宣傳策略，國內批評者聲音仍被壓制。
《華盛頓郵報》亦指出，太空將成海灣地區軍力競爭的重要領域：伊朗宣稱已發射首枚軍事衛星進入軌道，沙特2018年發射的顯像衛星亦有潛在軍事用途，阿聯酋亦購入高解像度軍事監測衛星，惹來關注。