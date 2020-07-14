專家質疑中東太空計劃屬形象工程

「營造進步形象 圖蓋人權問題」

沙特早在1976年牽頭，與阿拉伯國家聯盟成員創立阿拉伯衛星通訊組織（Arabsat）研發人造衛星通訊技術，至1985年沙特首次派出太空人隨美國穿梭機任務前往太空，成首個涉足太空的中東國家，在太空領域上一度領先海灣國家。多國其後急起直追，如伊朗2004年建立太空部門，並在2009年首次發射自行研發的人造衛星；巴林、阿聯酋等近年亦陸續開設太空部門，各自展開發射人造衛星等太空探索計劃，其中阿聯酋以成為太空旅遊樞紐為目標，並寄望於2117年實現火星殖民的鴻圖大計。

美國聖迭戈州立大學太空實驗室總監尤尼斯（Ahmad Bani Younes）指出，自冷戰以來，各國的太空計劃除了科學探索及投資利益外，亦涉及地緣政治元素。美國布魯金斯學會資深研究員威特斯（Tamara Cofman Wittes）認為，中東各國的太空計劃常被質疑有「洗白」效果，和其他改革計劃同樣旨在營造國家進步的形象，蓋過國內侵犯人權情况，以吸引投資者。例如2018年沙特記者卡舒吉被殺案發生不久，當局便推出全新的智能城市計劃。國際特赦組織海灣地區研究員肯尼（Devin Kenney）亦認為，阿聯酋等國的太空計劃只是宣傳策略，國內批評者聲音仍被壓制。

《華盛頓郵報》亦指出，太空將成海灣地區軍力競爭的重要領域：伊朗宣稱已發射首枚軍事衛星進入軌道，沙特2018年發射的顯像衛星亦有潛在軍事用途，阿聯酋亦購入高解像度軍事監測衛星，惹來關注。

（華盛頓郵報/Wired）