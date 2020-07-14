阿聯酋火星船升空 中東先河 配合火星衝日 中美月底亦發射

今明兩月發射佔優 可縮短飛行路線

火星是與地球最接近的行星之一，最近距離約為5460萬公里。火星與地球大小相若，化學成分亦近似，加上有地質證據顯示火星可能存在水分，令追尋火星生命迹象，以至從中了解地球演化，甚至實現移居火星等構想成為科學界重大目標。由於每26個月出現一次的「火星衝日」現象將在今年10月13日出現，即太陽和火星分處地球兩邊，屆時火星與地球距離最短，選擇在本月15日至8月15日之間發射探測器，可讓探測器在「火星衝日」時到達理想位置，盡量縮短進入火星軌道的飛行路線，節省成本。阿聯酋、中國、美國採用的火箭推動力不同，因此發射窗口亦有差異（表）。目前只有美國、蘇俄、歐洲太空總署（ESA）和印度，有過成功的火星探測任務。

「希望」號繞火星687日 蒐大氣層數據

2014年宣布展開火星探索計劃的阿聯酋，按計劃將於本港時間周三清晨4時發射小型火星探測器「希望」號（Al-Amal）。計劃耗資2億美元（約15.6億港元），為阿聯酋官方拉希德太空中心（MBRSC）與美國科羅拉多大學博爾德分校、亞利桑那州立大學、加州大學柏克萊分校合作研發，將由日本H-2A火箭搭載，於種子島宇宙中心發射，預計於明年首季、即阿聯酋立國50周年之際抵達火星。

「希望」號到達火星上空後，將圍繞它飛行一個火星年（約687個地球日），以同時蒐集火星大氣層上層與下層的數據，包括沙塵暴與水分流失等情况、天氣與季節變化等，助建立完整火星大氣變化資料庫，相關數據將與全球200個太空研究機構共享。

科學部長：促經濟多元改革高科技業界發展

阿聯酋內閣高級科學部長阿米里（Sarah Al-Amiri）表示，今次探索火星計劃旨在促進國內經濟多元改革，推動以知識為本的高科技業界發展，包括成為太空旅遊樞鈕，減少對油氣與物流業的依賴，亦盼科研成年輕世代的目標，善用年輕人的能量。計劃的數據分析主管馬特洛希（Hessa Al Matroushi）稱，以往太空探索主要由少數大國主導，如果「希望」號任務成功，將證明像阿聯酋一樣的小國亦可探索太空。

美國及中國近年亦競逐太空大國地位，美國總統特朗普2017年已指示美國太空總署（NASA）為載人前往火星作準備，中國則積極展開探月、設置太空站等大型航天計劃，長遠目標是實現人類登陸火星大計。NASA上月公布，將於本月30日至8月15日之間發射「毅力」號（Perseverance）火星探測器，預計明年2月登陸火星傑澤羅撞擊坑（Jezero Crater），以蒐集岩石及土壤樣本，亦會測試無人直升機「獨創」號（Ingenuity）能否在火星稀薄的大氣中飛行，預計任務歷時最少一個火星年。

中國亦將展開首項火星任務「天問一」號，於本月20至25日之間於西昌衛星發射中心發射火星探測器，預計同樣於明年2月抵達火星，屆時探測器將分為兩部分，其中火星車預計着陸後行駛90個火星日，並近距研究火星，而環繞器則將圍繞火星一個火星年。中國火星探測任務工程總設計師張榮橋指出，到達火星並非最終目的，而是旨在盡可能獲得有效的科學探測數據。

（綜合報道）