聯國援敘決議通過 通道剩一條

中俄棄權 5次投票方過關

敘利亞跨境人道援助運輸系統2014年開始實施，當時還包括與約旦、伊拉克兩國的關卡，但中俄今年1月成功關閉這兩處關卡。土耳其關卡亦於上周五屆滿，聯合國形容由土耳其運輸的人道救援是敘利亞西北部的生命線。敘國西北伊德利上（Idlib）地區目前是該國反對勢力的據點。

有否決權的俄羅斯及中國要將原來的土敘關卡減半，指敘利亞西北部可由該國內抵達。西方外交官稱，兩國亦希望在決議加入將敘利亞人道危機歸咎於對敘的單邊制裁。安理會成員國亦對授權延長一年還是半年分歧。中俄兩度否決德國和比利時的決議，俄羅斯的決議亦兩度未能通過。德國駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）促中俄代表向中俄政府轉述其提問：「這些人下令切斷50萬兒童的援助，明天如何敢對鏡子？」

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基在投票後稱，俄國一直支持在尊重國家主權及領土完整下提供人道援助，促勿將事件政治化。中國駐聯合國代表張軍則稱中國一直對跨境人道援助有保留，但考慮到敘國目前形勢不反對。敘國內戰2011年爆發以來，支持敘總統巴沙爾的俄羅斯曾16次否決敘利亞相關決議，大部分為中國支持。

（路透社）