斯雷布雷尼察屠殺25周年 盧旺達倖存者盼同阻悲劇重演

塞族屠殺8000穆斯林 1500遺骸未尋回

南斯拉夫上世紀90年代解體，觸發連場戰事，當中以波斯尼亞內戰最為血腥。波斯尼亞內戰涉及穆斯林、塞族及克羅地亞族三方，以穆斯林受害最深。1995年7月11日，姆拉迪奇（Ratko Mladic）率領的塞族部隊攻陷原受荷蘭維和部隊保護的斯雷布雷尼察，拘捕及殺害當地穆斯林男子，估計有多達8000人遭害，但迄今僅尋回6500多人骸骨。因應疫情，今年悼念規模從簡，各國領袖及前領袖透過視像致辭，當地周末亦將今年發現的9具骸骨安葬於公墓。

塞族稱屠殺虛構 穆斯林促立法禁止

波斯尼亞至今未走出族裔衝突和屠殺陰影。波斯尼亞現時由3族領袖組成的主席團領導，現任主席、穆斯林領袖扎費羅維奇（Sefik Dzaferovic）上周六在紀念儀式上稱要立法禁止否認大屠殺。他稱，邁向真正和解需要塞族領袖先承認責任。主席團塞族領袖多迪克（Milorad Dodik）曾稱大屠殺是「虛構故事」。上周六，斯雷布雷尼察附近的塞族城鎮舉行活動紀念「斯雷布雷尼察解放日」。

1990年代先後發生兩宗種族清洗，斯雷布雷尼察屠殺前一年，非洲盧旺達亦發生種族屠殺，約80萬人遇害。上周五於盧旺達首都基加利種族大屠殺紀念碑前，1994年虎口餘生的圖西族倖存者悼念斯雷布雷尼察屠殺死者，並拍短片向屠殺難屬表達支持。非政府組織「羊皮盾信託基金」（Aegis Trust）擬邀波斯尼亞、盧旺達兩地的大屠殺倖存者下周日舉行視像會議，分享經歷及探討未來教訓。

盧旺達《新時代報》前日社論指出，兩宗國際震驚的種族滅絕事件，有着驚人相似，兩宗都因聯合國維和部隊的摒棄而衍生屠殺慘劇。盧旺達的衝突雙方圖西族、胡圖族近年和解，波斯尼亞穆斯林和塞族分歧卻愈來愈大，本只由少數塞族極端分子主張的否定歷史論更進入主流。該報警告，國際社會不能對這計時炸彈坐視不理，否則將再次有負各界期望。

（法新社/新時代報）