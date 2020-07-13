米勒打破沉默 為通俄門調查辯護

水門案前檢官：「越界」超尼克遜

斯通在2019年11月就通俄調查被控妨礙國會調查、向國會作出虛假陳述和干擾證人罪成，本於本周二（14日）入獄，但因獲特朗普減免刑期，現毋須坐牢。特朗普一直批評通俄調查是獵巫，一直未有開腔的米勒上周六在《華盛頓郵報》撰文稱，有人指其調查不合法、動機不當，以及「斯通是特檢辦公室的受害人」等，他不得不回應這些質疑：「斯通因犯下聯邦罪行而被捕及判罪。他仍然是重罪犯。」

米勒解釋，調查發現俄羅斯政府跟特朗普團隊人員有大量聯繫，斯通是其中一人。雖然調查未顯示出特朗普團隊與俄羅斯政府合謀，但顯示俄羅斯認為特朗普當選會對俄國有利，並為此目的行動。他強調俄羅斯對美國民主是威脅，因此調查是很重要。他強調對於斯通及其他案件的每個決定都是僅基於事實及法律。

外界一直把「通俄門」跟「水門案」相提並論，前總統尼克遜亦曾在1973年參議院就水門案聆訊展開後，秘密承諾會特赦3名涉及水門案的人，包括時任白宮幕僚長霍爾德曼（H.R. Haldeman），但霍爾德曼反對。最終尼克遜直至辭職前都沒有動用特赦權力，接任總統的福特其後特赦了尼克遜，但亦因此輸掉1976年的大選。水門案檢察官瓦恩—班克斯稱，尼克遜明白公眾的力量，亦害怕後果，沒有公然犯罪，但特朗普卻看不到後果。

兩參議員指摘 特朗普批「名義共和黨」

共和黨參議員羅姆尼上周六在Twitter指特朗特赦斯通是前所未有、歷史性的腐敗行為；另一共和黨參議員圖米（Pat Toomey）亦批其決定錯誤。特朗普在Twitter反批兩人只是「名義上的共和黨」（RINO）。

特朗普上任至今共赫免或減免36人罪責，其中31人被指是為達到其私人政治目的或與之有私交者，惹來批評者非議。

（衛報/華盛頓郵報/Politico）