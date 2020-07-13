日本推本土旅遊 網民促城市人勿郊區播疫

【明報專訊】日本的新冠肺炎疫情反覆，東京截至昨日連續4天有逾200宗單日新增確診病例，但日本政府為推動本土旅遊的「Go To Travel」計劃仍將於本月22日展開，民間對此表示疑慮，有網民在社交網促城市人不要到郊區，以免傳播病毒。疫情亦引發矛盾，內閣官房長官菅義偉上周六（11日）就東京疫情上升，指絕對是「東京問題」。
日本國土交通大臣赤羽一嘉上周五宣布把「Go To Travel」由原定8月推前至7月舉行，稱政府注意到新冠疫情雖造成影響，但人們熱切期待旅行。惟這決定引發網民疑慮，「請不要前來這裏」成為東京以外網民的Twitter帖文共通主題。有網民質疑如果感染擴散到主要城市以外地方，醫療系統將不勝負荷。
截至周日，東京已連續4天單日新增確診病例超過200宗。神戶大學傳染病學教授岩田健太郎上周五在Twitter貼文指東京完全進入第二波疫情。菅義偉上周六就疫情稱要說絕對是「東京問題」也不為過，日媒指其言論似乎是對東京都知事小池百合子的防疫措施不滿。
沖繩61美軍染疫 軍營封鎖
沖繩官員周日表示有61名駐沖繩美軍確診，縣知事玉城丹尼已要求美軍加強防疫措施，停止再派美軍到沖繩及封鎖基地。雖然美軍表示已封鎖當地兩個基地，但沖繩民眾仍相當憂慮。日本傳媒分析指由於美軍飛機可直接飛往駐紮基地，令美軍基地成為日本檢疫及防疫措施的大漏洞。