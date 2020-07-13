赴新冠派對病亡 得州男遺言：以為疫情是騙局

得州聖安東尼（San Antonio）循道醫院醫務長阿普爾比（Jane Appleby）上周六稱，該院一名30歲感染新型冠狀病毒的病人告訴護士，他曾參加新冠病毒派對。他自恃年輕便「無敵」，不受該病影響，到臨終才對護士說：「我想我弄錯了。我原以為是惡作劇，但原來不。」阿普爾比稱，公開事件是希望尤其是年輕人的公眾引以為戒。

有年輕人「鬥快」染疫

美國多州近月都有類似「新冠病毒派對」報告，一些年輕人還安排「競賽」：誰最先受感染就有獎。多地年輕確診者增加的趨勢亦引起當局關注。明尼蘇達州衛生部在上周四（9日）會議上關注到該州確診者愈趨年輕，20歲至29歲患者佔了該州整體受感染者的逾21％，為最大染病年齡群組。當地傳染病主任埃雷斯曼（Kris Ehresmann）指出，儘管沒證據證明病毒擴散跟年輕人之間流行開新冠病毒派對有關，但他直斥辦這種派對是「壞主意」，警告參與者「如同玩俄羅斯輪盤」賭命遊戲。

明尼蘇達20至29歲成最大染病群組

截至昨日，美國的新冠確診病例累計逾325萬宗、逾13.7萬人死亡。截至上周六的之前24小時，美國單日新增66,528宗確診，達新高；俄亥俄、阿拉斯加等9州俱破單日感染紀錄。美國有線新聞網絡（CNN）指出，美國確診病例連見新高，死亡曲線又再上升，意味美國在疫情困境中愈陷愈深，無法指望噩夢在未來數月結束。

（今日美國報/CNN/ABC）

（抗疫新階段）