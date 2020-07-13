福奇兩月無向特朗普匯報 美抗疫大將遭邊緣化 轉戰社交網

特朗普首戴口罩示人

特朗普過往一直堅稱不會戴口罩，斥做法純屬「政治正確」，傳媒亦引述官員稱，特朗普憂戴口罩會顯得軟弱，同時令外界集中於疫情而非經濟復蘇。惟近日疫情大爆發下特朗普口風漸見鬆動，改稱「全力支持戴口罩」。上周六他到訪華盛頓市郊的沃爾特‧里德（Walter Reed）軍方醫院時，更戴上有總統徽號的深藍色口罩，是疫情3月在美國爆發以來他首次在公開場合戴口罩示人。他5月底視察美國的福特車廠亦曾戴口罩，但沒公開示人。

特朗普上周六受訪稱「從未反對戴口罩」，但確信口罩只適用於特定時間地點，而前往醫院，特別是可能接觸到許多軍人及剛從前線返國的人員時，便應該戴上口罩。

佛州新增1.5萬個案 各州之最

美國有線新聞網絡（CNN）稱，特朗普經幕僚大力游說才願戴上口罩，盼讓支持者仿效，擺脫「支持特朗普則不應戴口罩」的政治立場。民主黨總統參選人拜登發言人則批評特朗普「浪費了4個月」抗疫時間。在近日確診不斷急增的佛州，當地迪士尼樂園周六重開，規定入場者要探熱及戴口罩；附近則有反對口罩者示威。佛州周日錄得1.5萬宗新增確診，再破紀錄，亦是各州之最。

特朗普漠視專家抗疫建議屢遭詬病，其中抗疫大將、國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）更遭邊緣化。福奇上周五（10日）接受《金融時報》訪問時，承認最少有兩個月未曾就疫情向特朗普匯報，自今年6月2日以來已無與對方見面，只出席副總統彭斯領導的抗疫小組會議。他相信自己對疫情的警示肯定已傳達給特朗普，但對方不肯聆聽。他也擔心美國人對專家與科學的不信任令抗疫更困難。他強調，新冠病毒集此前各疫症的最壞元素，人們有如置身於「完美風暴」。

華郵：白宮阻福奇受訪談疫情

《華盛頓郵報》上周六（11日）引述消息人士稱，因福奇不時批抨抗疫工作，白宮近日多番取消福奇出席電視節目公開談疫情的申請，甚至列出福奇錯誤言論的清單，包括在疫情初期主張民眾不用戴口罩，又低估了無症狀者的傳染力等。消息又稱，由於福奇民望高，獲國會兩黨議員支持，特朗普暫無意解僱他，惟向公眾講解疫情的工作，已改由白宮抗疫工作小組協調員比爾克斯（Deborah Birx）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），以及白宮高級顧問、特朗普女婿庫什納負責。報道又引述福奇好友，稱福奇並未放棄推進研發疫苗與療法等職責，並嘗試以facebook、Podcast等平台傳播抗疫信息。

《紐約時報》及美國錫耶納學院早前公布民意調查，顯示信任福奇就疫情所提供資訊的選民有67%，信任特朗普的只有26%。除福奇被架空外，特朗普政府亦多次施壓疾控中心（CDC），最近亦促CDC改復課指引。美國抗疫態度惹外國關注。美國進步中心高級研究員富克斯（Michael H Fuchs）今年5月於《衛報》稱，特朗普處理疫情的失誤令美國失去全球抗疫領導地位，亦拖累其他國家抗疫進展，令美國儼如遭國際放逐。

（金融時報/華盛頓郵報/衛報）

（抗疫新階段）