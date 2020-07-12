特朗普減刑 通俄門罪成親信免入獄 原判40個月 民主黨斥特朗普濫權誓調查

仍留有案底 斯通稱續上訴

白宮上周五（10日）晚公布特朗普簽署了寬免令，寬減斯通（Roger Stone）的刑期。聲明稱斯通是「左派和其傳媒盟友多年來試圖損害特朗普總統工作而進行的『俄羅斯惡作劇』的受害者」。聲明批評「通俄門」特別檢察官米勒找不到斯通明確的通俄證據，才針對調查期間他其他行為作檢控，斯通已受夠苦，「他一如此案其他人士般受到非常不公的待遇。斯通現在是個自由人了」。彭博社指出，減刑（commutation）意味斯通仍然有罪並留有案底，只是毋須繫獄。斯通日前表示，如獲免刑，將繼續上訴，證明自己的清白。

67歲的斯通70年代與特朗普交往，並鼓勵他參選。他因為在特朗普及其競選團隊在2016年大選期間涉嫌勾結俄羅斯的「通俄門」調查中，向眾議院情報委員會隱瞞有過接觸維基解密的意圖（維基解密公開不利於大選民主黨競選對手希拉里的電郵，涉嫌從俄國黑客取得）。2019年11月，華盛頓陪審團裁定斯通7項妨礙國會調查的罪名成立，5項向國會作出虛假陳述以及干擾證人的罪名成立，今年2月判刑40個月。特朗普曾一再在Twitter上就此案批評檢察官受賄、首席陪審員政治偏頗、法官不公平。

曾稱疫下入獄如同死刑

斯通原該於周二（14日）被押送往喬治亞州一所聯邦監獄，但得特朗普介入免於入獄。他上周五晚在寓所回應時稱「通俄門」調查不合法，純屬「獵巫」。他感激特朗普「救他一命」，自稱年老兼患有嚴重哮喘，屬高危人士，在新型冠狀病毒肺炎疫情下入獄，無疑等同死刑。

民主黨批裙帶主義 衝擊法治

不過，不少民主黨人對特朗普助親信免於入獄感憤怒。民主黨人、眾議院司法委員會主席納德勒說，斯通由陪審團定罪，特朗普為其免刑讓美國司法體系受到黨派性和裙帶主義影響，眾議院司法委員會將調查這一「明目張膽的腐敗行為」。主導彈劾特朗普的民主黨眾議員希夫說：「有了特朗普，美國現在有兩套司法制度：一套適用於特朗普的犯罪朋友，另一套適用於其他人。」參議院民主黨領袖舒默亦直斥特朗普「無法無天」。民主黨總統提名參選人拜登的發言人譴責特朗普「濫用權力」，「玷污美國賴以宛若照耀世界火炬的規範和價值觀」。

美國憲法賦予總統有權寬減或赦免罪責，而特朗普任內已多次為親信行使此權力，被指濫用袒護。司法部長巴爾早前介入斯通案，要求縮減量刑建議，導致4名檢察官退出訴訟程序。巴爾也在謀求令前國家安全顧問弗林免除入獄。

（路透社/法新社）