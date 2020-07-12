蘇格蘭抗疫績佳 蘇獨支持度升

施雅晴防疫措施謹慎獲支持

截至上周五（10日），英格蘭有逾4萬宗確診個案，每10萬人有443人曾受感染；蘇格蘭只有2490宗，每10萬人有337人染疫。兩地同於3月23日起封城，但蘇格蘭多方面都未有跟隨英格蘭，例如施雅晴召集獨立於英國政府的科學顧問，向德國取經。當地有自己的檢測及追蹤計劃，從社區招募追蹤接觸者。有官員認為，這比英格蘭委託私人承辦商進行追蹤更有效。施雅晴每日出席簡報會，亦被讚有助緩解民眾焦慮。

蘇格蘭在解封上亦相對謹慎，例如延遲數日才重開室外酒吧，避免像英格蘭一樣在周末重開。英格蘭只要求民眾在公共交通及到醫院時戴口罩，蘇格蘭則自上周五起，規定在商店亦須戴口罩。約翰遜同日稱，或須更嚴格要求民眾在密封埸所戴口罩，亦稱不會強制民眾在商店戴口罩。英格蘭豁免59個國家或地區入境人士的隔離規定，蘇格蘭則將西班牙和塞爾維亞剔出名單。

學者：疫情證明蘇格蘭可更有效管治

民調機構Panelbase本月初公布的調查顯示，蘇格蘭民眾對施雅晴抗疫表現的淨支持度為60%，較3月上升6個百分點，相比下約翰遜則由17%大跌至-39%。有54%受訪者支持蘇格蘭獨立，較3月上升5個百分點。蘇格蘭獨立是施雅晴帶領的蘇格蘭民族黨主要政綱之一。

斯特拉思克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）指出，對許多民族主義者而言，過去3個月已證明蘇格蘭可如何作為一個獨立小國更有效管治。約翰遜日前表明拒絕授權二次蘇獨公投，但愛丁堡大學政治學教授麥克尤恩（Nicola McEwen）認為，隨着施雅晴所獲的權威和尊重攀升，約翰遜要拒絕公投將更加困難。

（紐約時報/法新社）