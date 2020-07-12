港專家：反對派成績勝預期 惟離兩黨政治遙遠

工人黨明顯有心證有執政能力

馮嘉誠指出，執政黨確實駕馭不到像外勞等的某些議題，給予反對派機會；工人黨則有心展示該黨也有執政能力，例如強調有為政綱「計過數」，並非信口開河，也盡力突顯跟行動黨的差別，例如指對方更重視資本家，該黨政策則更關注工人。

未來執政黨或縮集選區規模

談到集選區制度，馮嘉誠稱一直有指這是對反對派政黨的障礙，但盛港的結果打破了這迷思。對執政黨而言，集選區一旦失守就丟失4至5個議席，其實也「很傷」，未來行動黨或會縮減集選區規模，控制潛在損失。

但馮嘉誠認為，新加坡要走向「兩黨制」仍有漫漫長路，一來未來政局走向難定，二來工人黨可能還未有太強烈的執政意欲，暫時只能做明確的反對派。但他指工人黨或可通過吸納其他反對派政客加盟增強實力，例如號召力甚強的佘雪玲2015年轉投該黨，今屆主攻東海岸集選區，逼到王瑞杰要親自上陣。有政治明星陳清木和李顯龍胞弟李顯揚加持的前進黨首度參選就得到平均40%支持度，未來走向亦值關注。但馮嘉誠稱，前進黨前路也未太清晰，路線更似是脫胎自行動黨，未必能跟工人黨順利磨合。

明報記者 周宏量