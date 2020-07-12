新集選區工人黨爆冷打垮執政黨要員

黃志明屬第四代領袖核心之一

工人黨的盛港團隊以52.13%對47.87%的得票差距，擊敗由黃志明領軍的行動黨盛港團隊。戰機機師出身的黃志明曾擔任三軍總長，2015年首次參選，當選一年即進入內閣，仕途看好，也是第四代領袖的核心之一。李顯龍昨日回應說：「我的團隊失去了重要成員。」

至於工人黨盛港團隊的26歲馬來裔女將辣玉莎（Raeesah Khan），選前被揭發曾批評國內種族不平等，惹來「損害種族融和」的爭議，行動黨借此狙擊她，質疑其參選資格，反激起網民反彈，有人讚她願意就事件道歉，正是很多執政黨高層沒有的特質。如今她隨團隊晉身國會，成為歷來最年輕的國會議員。另一工人黨盛港團隊內被視為新星的44歲經濟學副教授林志蔚，因在電視辯論對戰外長維文表現出色，以一句「不該給行動黨空白支票」為他和團隊打響知名度。

中產年輕家庭為主 工人黨貼地取勝

盛港集選區有約12萬人選民，其中有不少為中產家庭，超過六成居民為45歲或以下。執政黨盛港團隊早前強調會優先關注就業和居民生計問題，並表示會改善區內交通、託兒和其他設施。新加坡國立大學政治系副教授比維爾星表示，在野工人黨候選團隊表現較「貼地」，能代表小市民發聲，相信因此爭取到支持。

（聯合早報/Channel NewsAsia）