新集選區工人黨爆冷打垮執政黨要員

【明報專訊】盛港集選區是今屆大選唯一新集選區，結果在野工人黨爆冷攻下，一舉奪得4個議席，令被視為執政人民行動黨第四代領袖核心人物的總理公署部長黃志明未能晉身國會。當地傳媒稱，黃志明意外落馬，對總理李顯龍團隊和第四代領袖來說是重大損失。
黃志明屬第四代領袖核心之一
工人黨的盛港團隊以52.13%對47.87%的得票差距，擊敗由黃志明領軍的行動黨盛港團隊。戰機機師出身的黃志明曾擔任三軍總長，2015年首次參選，當選一年即進入內閣，仕途看好，也是第四代領袖的核心之一。李顯龍昨日回應說：「我的團隊失去了重要成員。」
至於工人黨盛港團隊的26歲馬來裔女將辣玉莎（Raeesah Khan），選前被揭發曾批評國內種族不平等，惹來「損害種族融和」的爭議，行動黨借此狙擊她，質疑其參選資格，反激起網民反彈，有人讚她願意就事件道歉，正是很多執政黨高層沒有的特質。如今她隨團隊晉身國會，成為歷來最年輕的國會議員。另一工人黨盛港團隊內被視為新星的44歲經濟學副教授林志蔚，因在電視辯論對戰外長維文表現出色，以一句「不該給行動黨空白支票」為他和團隊打響知名度。
中產年輕家庭為主 工人黨貼地取勝
盛港集選區有約12萬人選民，其中有不少為中產家庭，超過六成居民為45歲或以下。執政黨盛港團隊早前強調會優先關注就業和居民生計問題，並表示會改善區內交通、託兒和其他設施。新加坡國立大學政治系副教授比維爾星表示，在野工人黨候選團隊表現較「貼地」，能代表小市民發聲，相信因此爭取到支持。
（聯合早報/Channel NewsAsia）
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