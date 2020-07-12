星大選執政黨得票歷來第二差 第四代領袖成績欠佳 港專家：有滑鐵盧意味

李顯龍：這不是一場感覺良好的選舉

這屆因應疫情提前舉行的大選，人民行動黨在全國只得到61.24%的選票，僅比2011年的歷史低位60.1%稍佳，且在多個選區都跟反對黨爭持激烈，其中盛港集選區輸給工人黨，最終在國會93個選區議席中獲83席。李顯龍在記者會上說：「結果反映新加坡人在危機中感受到的痛苦和不確定性……這不是一場感覺良好的選舉，而是民眾面對真正問題以及預期未來危機接踵而至的一場選舉。」他承認選民表達出希望國會更加多元，即使仍想行動黨繼續執政，仍有「一部分人，尤其是年輕選民，希望看到國會內有更多反對聲音」。他坦言年輕人志向和生活重心跟老一輩大不相同，這點必須反映在政府未來政治進程和政策規劃中。

外界普遍認定今屆大選是副總理兼財長王瑞杰為首的「第四代領袖」上位之戰，但成績未如理想。王瑞杰空降選情告急的東海岸集選區領軍，最終以53.41%對46.59%的得票率差距險勝工人黨團隊，低於上屆的60.73%得票。

第四代領袖在新創立的盛港集選區更有要員落馬。總理公署部長黃志明的團隊爆冷不敵工人黨對手（見另稿），是繼2011年時任外長楊榮文的團隊在阿裕尼集選區落敗後，執政行動黨再次失去集選區（集選區以名單參選，勝出名單全取議席）。行動黨在西海岸集選區派出「雙部長」應戰，也差一點陰溝翻船，只險勝前黨友陳清木的新政黨前進黨團隊。

在野工人黨取10席 成功世代交替

在野工人黨守住了後港單選區和阿裕尼集選區的原有地盤，得票率比上屆更多，最終拿下破紀錄的10個議席（選前工人黨有6個選區議席加3個非選區議席，合共9席），反映明星老將劉程強等退下火線，也未影響選情，世代交替甚為成功。但黨魁畢丹星（Pritam Singh）昨日提醒，黨內候選人須保持「腳踏實地」，才可成為取信國民的反對派，他感謝獲勝選區的選民支持，並謙卑說：「我完全不感到興高采烈，實際上我認為有很多事要做」。

專家：王瑞杰選戰失利成接班弱點

香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠向本報表示，這次戰果對第四代領袖而言有滑鐵盧意味，大選取得好成績的都是資歷較深的老將如李顯龍、國務資政尚達曼和外長維文等，第四代領袖卻只有楊莉明取得佳績，即使是另一重要人物貿工部長陳振聲，也只能在李光耀生前選區丹戎巴葛集選區拿到63.13%的得票，遠遜上屆的77.71%，反映這批新世代領袖的號召力存疑。談到王瑞杰選情，馮嘉誠不諱言難以肯定他在東海岸集選區贏得不夠多，還是全憑他空降，行動黨才守得住這個在野工人黨長期部署攻打的選區。但王瑞杰始終是「儲君」，今次未如理想的成績難免會成為他被攻擊的弱點。

馬來西亞南方大學通識教育中心主任潘永強表示，新加坡在疫情下舉行大選，不僅讓人民在大選期間的群眾運動受到限制，也讓部分選民意識到政府對疫情處理不彰，還引發外勞大規模感染，選民質疑這群執政菁英未能貼近民意，偏向階級意識的管理模式。

（綜合報道）