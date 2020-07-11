法院開綠燈 聖索菲亞教堂變清真寺

希臘官員批公然挑釁文明世界

最高行政法院「國務委員會」上周四（2日）已完成審議，到昨日頒下判辭，裁定1934年一項政府法令無效，為當局計劃移除最後法律障礙。該法案是凱末爾政府下令將聖索菲亞由清真寺變成博物館，被視為土耳其世俗化的重要標誌。法庭稱，當時的政府無權更改宗教建築的地位。

聖索菲亞在537年落成時是東羅馬（拜占庭）帝國的大教堂，到1453年奧斯曼帝國征服君士坦丁堡後改成清真寺，直至1934年凱末爾政府簽署法令，才變成博物館。以拜占庭繼承者自居的鄰國希臘昨日重申反對計劃，文化部長曼多尼稱文明世界認可聖索菲亞的獨特價值和基督教性質，狠批做法是對文明世界的公然挑釁。

暫未知聖索菲亞恢復清真寺地位後會如何發揮宗教用途。《紐約時報》指，埃爾多安可能只在禮儀場合才舉行禱告儀式，但其支持者或要求可自由進出聖索菲亞禱告。

（綜合報道）