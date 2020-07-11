大馬指紀錄片涉煽動 查半島電視台6員工 紀錄片揭疫下非法移民遭拘

大馬警方：6人以證人身分被傳召

亞洲總部位於吉隆坡的半島電視台（Al Jazeera），其紀錄片節目「101 East」上周五播出的一集名為「Locked Up in Malaysia's Lockdown」，探討數以千計無有效證件移民在受到疫情下嚴格封城時被拘留的情况。紀錄片出街後惹大馬網民狠批，國防部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）更要求電視台向大馬人道歉。大馬一直稱，5月拘捕無證移民行動對保護公眾是有必要，但有人權組織憂慮當局將非法入境者安置在拘留中心，會增加他們感染新冠病毒的風險。

警方就紀錄片展開煽動和誹謗等調查，周五有6名半島電視台記者被傳召到吉隆坡的警察總部問話，包括分部主管、記者、監製、編導和攝影師，當中5人是澳洲籍。他們都有律師陪同。律師表示記者否認所有指控。

人權組織：慕尤丁政府打壓傳媒更緊

在警方行動前，半島電視台發聲明，表示對大馬對紀錄片的反應感震驚，促請大馬政府撤銷刑事調查：「傳媒因履行職責而被控，並非重視言論自由的民主國家所為。新聞不是罪行。」電視台稱，多次就紀錄片尋求採訪政府官員但未獲回應；為了平衡，仍收錄了防長在兩個記者會上的回應。電視台續指其大馬員工面對死亡恐嚇，更有個人資料被公開的風險；並稱有人針對紀錄片受訪者發表仇恨言論。

大馬警察總長昨稱，檢察官相信紀錄片有煽動元素，但強調警方會秉公辦理，會否採進一步行動視乎檢察部門。他亦表示，警方在尋找在紀錄片亮相的孟加拉男子。

人權組織指出，慕尤丁政府自3月上台後加緊打壓傳媒。當地主要獨立新聞網站Malaysiakini因讀者在其網站發表批評司法的言論，下周要上庭面對藐視法庭指控。

（法新社/路透社）