自殺首爾市長將市葬 性騷擾調查中止 女權人士批以死避罰保顏面

政績優秀 曾自稱女性主義者

朴元淳昨日凌晨被發現在首爾市北嶽山肅靖門附近身亡，首爾城北警察署已展開調查。市政府昨展示相信是朴元淳的遺書，內容寫道：「我對不起所有人。我感謝所有在我人生旅途上與我一起的人。我經常對家人感到歉疚，因為與我一起只有艱苦。請火化（我的遺體）並灑（骨灰）在我父母的墳上。再見大家。」市政府稱，首爾市長在職期間身亡屬首次，因此首爾特別市葬亦是首次舉行。首爾市將於當日在市政府大樓前設置焚香所，供市民弔唁。

朴元淳1988年當人權律師時曾代表一名遭警員性暴力對待的女性工運活躍分子打贏官司，亦曾打過韓國首宗辦公室性騷擾官司，去年他更表示自己是女性主義者，支持女權形象深入民心，他2011年出任首爾市長以來政績優秀，深受市民歡迎。不過，韓國傳媒在他周四失蹤後報道，其秘書周三報案指2017年起遭他性騷擾。朴並非首名涉性騷擾的進步派政客，前忠清南道知事安熙正2018年因強姦下屬入獄；釜山市長吳巨敦4月也因不恰當接觸女下屬辭職。

指真相未明 網民聯署反對市葬

有韓國女權人士認為，今次事件反映韓國社會性別歧視根深柢固。韓國女性發展研究所研究員李昭娟（音譯）說：「如果對政途有利，政客會撐女權，但他們不認為自己在工作或家庭等現實生活中如何對待女性同樣重要。」朴自殺後，按照一般程序，警方會中斷調查，以無公訴權意見送交檢方。有女權人士認為朴等同令指控者噤聲，因為很多人會不相信其指控。

網民意見也分成兩派，不少民眾發文緬懷朴元淳的政績，但也有民眾認為，朴元淳遭指控性騷擾秘書的真相尚未查明，葬儀費用應由家屬自行負擔，甚至為此在青瓦台「國民請願」問政平台上發起請願，反對舉辦市葬，至韓國時間昨日傍晚獲近14萬人聯署。

（韓聯社/韓國時報/法新社/中央社）