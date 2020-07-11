星行動黨保政權 反對黨議席料增 政治學者：疫後重振經濟最迫切

明報記者 周宏量

今次大選涉及93個議席，副總理王瑞杰等第四代領袖在今次大選中能否大勝以取得民意授權是焦點所在。「第四代領袖」被認為在抗疫中初挑大樑，但外界褒貶不一。儘管疫情初期在患者追蹤等成效良好，令新加坡獲讚抗疫典範，但4月起外勞宿舍接連出現群聚感染，抗疫漏洞曝光，評論開始逆轉。疫情下新加坡如何繼續經濟發展以及是否太倚重外國勞動力等問題都備受選民關注。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授陳思賢（Kenneth Paul Tan）在2018年出版《新加坡模式：城邦國家建構簡史》（原名Singapore : Identity, Brand, Power，中文版今年出版）一書，探討星洲建國歷程，以及其模式面臨的挑戰。談到「第四代領袖」最迫切的挑戰，他認為是「管控疫情勢將造成的極負面經濟影響」。

經濟措施多惠商家 援助弱勢不足

新加坡金管局上月公布的經濟專家評估調查，指預期星洲經濟今年會因疫情錄得5.8%的歷來最嚴重衰退，零售批發業、旅宿業和餐飲業將受最大打擊。

陳思賢稱，政府策略是專注於確保職位，以及確保新求職者可找到實習或臨時職位，以一邊支持他們渡過危機，一邊仍給予他們機會發展相關技能和得到工作經驗。不過他指出，論收入和財富，新加坡是「非常不公平的社會」，故在即將來臨的經濟危機中，社會底下層、低收入人士和長者將受到更大打擊，而且許多小企業即使力圖適應迥異的商業模式，也難免要倒閉。他指現屆親商政府的措施明顯更多是針對僱主，而非直接針對僱員，惹來在直接援助弱勢社群上做得不足的批評。

倡重視外勞及多傾聽公民社會

陳思賢總結第四代領袖應從疫情汲取的三大教訓：首先是應更留意外勞的生活和工作環境，「這些外勞實際上負責建立新加坡這座全球城市，以及令其保持清潔，卻被當成透明，直至危機爆發」；其次是應學會帶更多尊重來傾聽公民社會的抗議人士，「一些非政府組織早已點出外勞宿舍的爆疫風險，卻似乎都被無視」；第三是明白對經濟作出更長期結構性改變的重要性，即令新加坡減少對低收入、低技術外勞（佔全國人口逾1/6）的依賴，「這意味着要改善生產力，這對已過於依賴低薪勞工的新加坡來說甚困難」。他批評，儘管受惠於那些外勞的血汗，許多新加坡人仍不願意投資改善他們的生活和工作環境。