讓內地留學生可網上學習 英大學被指配合中國網禁

這個試驗計劃有羅素集團（Russell Group）的4間大學參與，包括倫敦國王學院、倫敦大學瑪麗王后學院、約克大學和南安普敦大學。這計劃由向英國大學提供數碼服務的英國非牟利團體Jisc負責，技術解決方案則是中國公司阿里雲（Alibaba Cloud）免費提供，建造一個虛擬連接，讓身在中國的留學生能進入英國大學的網絡系統。

否認審查 稱未發現有被修改

Jisc發言人指出，中國留學生不能自由使用互聯網，只可取得英國的大學所管理及指定的資源。這些英國大學課程所需要的資料都會列在「保安許可」名單，會顯示英國機構在其課程資料中所有教學材料的連結。這些連結除了配合中國規定，亦要確保連接穩定，讓學生能輕易觀看到課堂和追上課程。

英國大學聯合會表示不認同審查，稱計劃目的是讓中國留學生在新冠疫情期間遙距上課，可取得材料及繼續學業，聯會稱澳洲的大學亦已推行類似計劃。試驗計劃將於本月完成，9月起提供更廣泛服務。

（BBC）