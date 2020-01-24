特朗普施壓CDC修改復課指引

特朗普周三在Twitter表示不同意CDC的復課指引，又稱一些國家如德國、丹麥、挪威和瑞典等已重開校園，且沒出現問題，「民主黨人認為若美國學校在11月大選前重開，對他們在政治上不利，但這對學童和家庭很重要。若學校不重開，會中斷撥款 」。

CDC數周前發布指引，建議師生保持6呎社交距離、學校加強消毒及清潔設施、食堂避免提供共享餐點、不鼓勵共用物品及確保通風系統暢通。有部分學校認為若跟足指引難以全面復課。

威脅不復課削聯邦資助

特朗普要求CDC改指引，被指是貫徹其質疑和干預科學的作風。《紐約時報》亦指出，現時民望落後對手拜登的特朗普，希望在大選前重振陷困的經濟，若今秋家長仍要待在家陪子女，便難以返工。《紐時》又批評特朗普援引歐洲國家作復課比較不恰當，因德國和丹麥等疫情已受控，反之美國的確診個案繼續飈升。至於特朗普威脅中斷學校經費亦似是恫嚇，因九成學校預算不是由總統操控，它們的經費大多來自當地的稅收資助，且國會已通過聯邦經費撥款，特朗普沒有太多插手空間。

縱使特朗普要求全面復課，但部分地方政府不會跟隨。曾是疫情重災區的紐約市，市長白思豪周三稱市內1800間公立學校9月不會全面復課，學生每周會到學校一至三天，其餘時間網上學習。鑑於加州病例急升，洛杉磯縣衛生當局已告知學校，新學期準備繼續遙距教學。

塔爾薩造勢大會被指致爆疫

美國周三單日再多超過6萬人確診，達新高。截至周四中午，美國累計逾316萬宗確診、逾13.4萬人死亡。衛生官員周三稱，俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）過去兩天新增近500人染疫，認為可能涉及特朗普上月在當地舉行造勢大會及其他大型活動。

《紐時》周三報道，美國一些護老院和私人醫療機構再次面臨防護裝備不足，休斯敦一間醫療中心有醫生被告知要重用N95口罩，最長15天。

（華盛頓郵報/紐約時報）

（抗疫新階段）