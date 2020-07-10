確診後除罩見記者 巴西總統捱告

多間媒體安排記者停工檢測

65歲的博索納羅一直淡化新冠病毒為「小感冒」。他周二在總統官邸舉行記者會，宣布自己確診，但稱已在服用療效未經證實的瘧疾藥羥氯喹後退燒，又揚言病毒風險被誇大，更一度將口罩脫下，以示健康良好。惟當時博索納羅與在場記者距離不足2米，部分記者的米高峰更近在其胸前，惹播毒疑慮。美國有線新聞網絡巴西分部、Record TV及國營巴西通訊公司均表示，已安排相關記者接受病毒檢測，暫時停止上班。巴西聯邦區記者聯盟亦呼籲傳媒暫停親身採訪博索納羅。

報協斥不負責任 危及記者性命

巴西報業協會周二發表聲明，指摘博索納羅未有重視與記者保持安全距離，更脫下口罩，危及在場記者性命，「巴西不能眼睜睜看着不負責任、且明顯構成公共健康罪行的行為而無動於中」，將入稟最高法院控告博索納羅。此前亦有議員入稟聯邦檢察官辦公室，指控博索納羅明知染疫仍脫下口罩，違反刑事法。博索納羅暫未有回應。

逾百員工確診 總統府稱如常辦公

至昨日巴西累計感染人數達171.3萬，死亡人數6.8萬。總統府公布，截至上周五（3日），共有108名總統府僱員確診，當中逾九成屬無病徵或輕症患者。公告又稱，跟總統曾有密切接觸的職員仍將可如常辦公，曾與感染者「簡單接觸」者毋須隔離，如出現病徵需求醫評估是否需要檢測，做法與國內外衛生專家建議相違。

另外，facebook（fb）周三（8日）宣布，將封鎖一批間接與博索納羅、其兩名兒子及兩名巴西議員的下屬有關的假帳戶，指有關帳戶被用於宣揚博索納羅對疫情的觀點，違反fb守則。博索納羅的兒子及支持者此前曾被指以假新聞抹黑政敵，國會及最高法院分別調查，惹博索納羅反指法院涉審查網上言論，違反憲法。

（NPR/CNN/路透社）

（抗疫新階段）