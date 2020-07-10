首爾市長留「遺言」離家 遺體尋獲 韓媒：朴元淳前日遭秘書指控性騷擾

首爾放送（SBS）報道，朴元淳昨日上午10時44分離家，警方下午約5時接獲其女兒報案後，追蹤朴元淳手機最後位置，確定當時手機定位在城北區芬蘭大使館附近，並以此在附近腳程約30分鐘的公園展開搜索，又搜查市長官邸，發現朴元淳留下的遺書。根據閉路電視畫面，朴元淳昨上午離開官邸時頭戴黑帽，身穿深色外套、背着深色背包。

朴元淳昨日沒上班，首爾市政府昨早10時40分發通告，稱朴元淳因「不得已原因」取消昨日所有行程，但後來改稱朴身體不適。韓聯社稱，首爾市政府最近因樓市新政工作繁重，警方認為朴元淳可能關掉手機放空一下，但也不排除最壞的可能。至本港時間昨晚大約11時50分，韓國媒體報道稱當局發現其屍體。

被指Telegram傳照片 受害者多於1名

朴元淳失蹤原因眾說紛紜。韓國傳媒報道，首爾地方警察周三晚接獲朴元淳秘書報案，該名秘書2017年起任職，她稱持續遭朴性騷擾，除肢體接觸外，朴還多次以Telegram傳自己的照片給她。她向警方提供對話內容作為證據，又說還有很多受害者。警方仍在調查指控是否屬實，預計會傳喚相關證人，勢包括朴元淳。不過，目前尚未確定此事與他失蹤是否有關。

被視為下任總統熱門

64歲的朴元淳曾是人權律師，在2011年首爾市長補選以無黨籍的候選人身分，擊敗時任總統李明博的「大國家黨」候選人，並在2014年及2018年兩度連任，撼動韓國政壇保守風氣。他被視為2022年總統大選熱門之一。

作風親民 曾住天台屋體驗基層生活

朴元淳上台以來作風親民，其辦公室的牆貼滿五顏六色的市民意見。2018年，他為制定首爾居住政策，履行競選承諾跟妻子入住基層居住的天台屋，體驗一個月，適逢百年一遇熱浪，連日在氣溫逼近40℃的天台屋生活。政府資料顯示，朴元淳現欠債6.9億韓圜（約456萬港元）。

（韓聯社/中央社）