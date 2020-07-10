曾呼無法呼吸逾廿次 弗洛伊德案細節曝光

跪頸警無視呼救 反促閉嘴

弗洛伊德今年5月25日涉使用假鈔遭警截查。抄本顯示，弗洛伊德最初願與警員合作，但表示自己有幽閉恐懼症，懇求警員不要將他帶上警車。警員強行押他上車後，弗洛伊德開始大叫自己無法呼吸，「可能會死在這裏」，並拚命掙扎及逃出車外，最終被白人警員肖萬（Derek Chauvin）以膝壓頸制服在地。

弗洛伊德不斷呼叫「我不能呼吸」超過20次，其間警員叫他放鬆。當他一再強調警員要把他殺死時，肖萬則向他大吼說：「那就別再說話，別再叫嚷，說話要用上許多氧氣。」現場警員萊恩（Thomas Lane）曾問肖萬是否需要讓弗洛伊德翻過來面向上，但肖萬拒絕。最終弗洛伊德說：「他們會殺死我。我不能呼吸。」其後失去意識。

抄本由一被控警呈交 圖洗脫控罪

有關抄本是由萊恩呈交，以證明他曾協助弗洛伊德，圖洗脫協助謀殺罪，但不獲法官採納。涉案4名警員中，肖萬被控二級殺罪，同場另外三名警員被控協助及教唆二級謀殺。

（BBC/法新社）