星洲換代大選 李顯龍接班人成焦點 王瑞杰空降風險選區 得票率成實力指標

多年公職經驗 曾中風健康受關注

現任總理李顯龍已表明打算在2022年70歲前卸任，人民行動黨及其政府即展開世代交替，16名號稱「第四代領袖」的中生代高官脫穎而出，隨着財長王瑞杰去年5月升官兼任副總理，外界普遍認定他是下任新加坡總理。現年59歲的王瑞杰有多年公職經驗，1997至2000年曾任時為內閣資政的李光耀之首席私人秘書，及後升官金融管理局局長，2011年起出選國會，先後任職教育部長和財長。李光耀曾形容王瑞杰是「最聰明的公僕之一」，不過王瑞杰2016年在一場內閣會議上因中風而昏迷6天，健康狀况引發外界擔憂。

王瑞杰上月底報名時令人意外地離開扎根多年的淡濱尼集選區，空降上屆人民行動黨選情欠佳的東海岸集選區，被認為欲樹立個人威望。2015年大選時，人民行動黨在東海岸集選區獲逾60.73%選民支持，工人黨則搶下39.27%支持率。人民行動黨在東海岸集選區的得票率是執政黨勝選集選區中最低。

疫情經濟雙重打擊 考驗選民支持

觀察家認為，此戰將測試公眾對王瑞杰這名技術官僚的支持度，昆士蘭大學政治學者羅丹（Garry Rodan）說：「王（瑞杰）身處的壓力是不止要為行動黨贏取議席，還要取得亮麗的成績。」

疫情及其帶來的經濟風險是選戰重點。儘管人民行動黨政府初期自詡抗疫表現良好，但4月起星洲建造業高度依賴的南亞外勞漸見群聚感染，進而揭發外勞宿舍衛生惡劣，迫使當局忙於應對，反對派則批評政府處理疫情失誤。王瑞杰作為政府抗疫要員之一，這場選舉亦考驗民眾是否支持他因應疫情的表現。

反對黨在今次選舉中亦世代交替，但在疫情下無法搞造勢大會而陷於苦戰。工人黨劉程強、方榮發和陳碩茂3位老將放棄連任下，能否守住盤踞多年的阿裕尼集選區和後港單選區成為焦點。

反對黨疫下難造勢 李顯揚效應受注視

另一看點在西海岸集選區，曾是人民行動黨國會議員的前進黨黨魁陳清木親自帶隊，陳清木2011年總統選舉挑戰人民行動黨屬意的前副總理陳慶炎，意外僅以7000多票之差落敗後，其動向一直備受注目。他去年成立前進黨，並決定重返其舊日議席所在的西海岸集選區出戰，跟兄長李顯龍不咬弦的李顯揚上月宣布加入其政黨，雖未參選，仍令外界更為注視相關選情。

（綜合報道）