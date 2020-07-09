與fb高層談判無果 團體稱擴抵制廣告行動

斥未做有意義行動遏仇恨帖

「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動的參與團體之一、社運組織「自由媒體」（Free Press）成員岡薩雷斯（Jessica Gonzalez）表示，在fb行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）也有參與的視像會議上，「拒用仇恨牟利」的領袖「並未聽到任何說法，讓我們相信朱克伯格與他的同事會採取行動」。另一個倡議組織「改變顏色」（Color of Change）理事長羅賓遜（Rashad Robinson）亦告訴記者，這場會議「令人失望」，斥fb高層只出席會議，但沒有就團體提出的問題提供答案。

抵制fb運動至今已有近1000家公司響應，包括多家大型企業，他們要求fb對宣揚暴力與仇恨的惡毒和煽動式內容採取行動，特別是總統特朗普鼓吹暴力和分化的言論。羅賓遜表示，他們會繼續爭取更多商家加入，直至fb認真聽從要求為止。

fb發言人向法新社稱，fb把這場會議視為聆聽抵制團體心聲的機會，並重申會致力制止fb平台上的仇恨。

（法新社/路透社/中央社）