美公函致聯合國：明年7‧6退出世衛

拜登：若勝選即撤回

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人周二發表聲明，證實已收到美方來函，表明美國退出世衛的生效日期為一年後的2021年7月6日。依據美國國會1948年通過授權美國總統加入世衛的聯合決議案，在世衛憲章沒有退出條款的情况下，美國保留退出世衛權利和提出了條件，包括提前一年通知，並全額支付所評估的財務義務，古特雷斯正在向世衛核實美方是否符合退出條件。

隨着新冠疫情在美國爆發，特朗普連番指摘世衛受中國控制，4月14日宣布暫停向世衛繳納會費，並要求該組織改革和問責。5月29日，特朗普以世衛「拒絕執行美方所要求的改革」等為由，宣布終止與世衛的關係。美國是世衛最大資助國，每年提供逾4億美元（約32億港元）資金。目前，美國拖欠的世衛會費約2億美元（約15.6億港元）。

學者：史上最具破壞總統決定

美國民主黨議員指摘特朗普企圖轉移外界對他應對疫情失當的批評，並「放棄美國作為全球領導者的角色」。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在Twitter發文說，特朗普選擇在世衛協調全球對抗新冠病毒疫情之際，讓美國退出組織，令人完全不解。總統大選參選人拜登表明，若他勝選，上任第一天就會讓美國重新加入世衛，恢復美國在國際舞台的領導地位。喬治城大學的奧尼爾國家及全球衛生法研究所總監戈斯坦（Lawrence O. Gostin）批評特朗普退出世衛決定對於國家利益而言是「災難」，亦是近代歷史上最具破壞性的總統決定：「這會令美國人在前所未有的全國公共衛生危機下更不安全。」

有專家認同世衛在新冠疫情大流行期間有錯誤決定，但受制於其運作上的局限，認為世衛很大程度上已做得很好，例如協調治療的臨牀試驗。

（紐約時報/法新社/路透社/中央社）

（抗疫新階段）