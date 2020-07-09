韓法院裁金正恩須賠償戰俘 創首例

曾參加韓戰的90歲盧士洪（音譯）和87歲韓在福（音譯）聲稱在1950至1953年韓戰期間被朝鮮俘擄，但休戰後未被遣返韓國，被迫在煤礦和其他設施工作長達數十年。直至兩人先後在2000年及2001年經中國逃離朝鮮。兩人在2016年入稟韓國法院提告，稱在朝鮮遭受巨大的精神及身體傷害。

其他俘虜或提類似訴訟

今次裁決爭議焦點是朝鮮的法律性質，韓國法律不視朝鮮為國家，而是「非法人社團」，認為朝鮮有義務承擔損害賠償；而非法行為在金日成在任期間發生，但法院認為金正恩作為金日成和金正日的繼承者，他要承擔責任。代理案件的前大韓律師協會會長指出，判決表明朝鮮在韓國法庭承擔民事責任。

韓在福對於周二裁決感到高興：「我曾被當狗看待。現在我獲韓國法院確認遭遇並要求賠償，這令人激動莫名。」原告人的法律團隊表示，會尋求從韓國政府凍結的朝鮮中央電視台銀行帳戶獲得賠償，該帳戶自2009年起因為韓國政府禁止向朝鮮轉移非政府資金後而被凍結。

周二的裁決開了針對朝鮮金氏政權的法律訴訟先例，被視為具有歷史意義。韓國人權組織「轉型正義工作組」法律分析員申希錫（音譯）認為這些法律程序非常重要，因為可為本會湮沒於歷史的事件留下紀錄。

近期美朝以至韓朝關係都陷入僵局，未知上述判決會否進一步刺激朝鮮。朝中社周二發表朝鮮外務省美國事務局長權正根的聲明，表明無意跟美國坐下對話，又批評韓國提出無意義的計劃以調解進一步談判。至於周三（8日）抵達韓國首爾、跟韓國官員見面的美國副國務卿、對朝政策特別代表比根否認有報道指他尋求在訪韓期間與朝鮮官員見面，但強調美國對於重啟對話持開放態度。美國總統特朗普亦表示，若他覺得有幫助，就會與金正恩再次舉行峰會。

（綜合報道）