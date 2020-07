侄女新書剖析特朗普黑暗心理 稱源自父親長年「情感虐待」 白宮：滿是謊言

符合自戀定義 疑有反社會人格

現年55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒,身為臨牀心理學家的她在即將出版的回憶錄Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man(暫譯《過與不及:我的家族如何造就全世界最危險的人物》)中分析,特朗普符合自戀者的臨牀定義,亦很可能有反社會人格障礙、依賴型人格障礙及學習障礙,令他難以處理資訊。她認為要了解特朗普,關鍵在於他和父親老弗雷德的關係。特朗普母親在他兩歲時患病,令他與兄弟姊妹只能依賴父親,在「關鍵成長階段失去與母親的連繫」。

指特朗普父親不准子女道歉

瑪麗形容老弗雷德是工作狂,「愛對他來說沒有意義」,只要求子女言聽計從,又教導他們不要道歉,因這是懦弱的表現,其長子小弗雷德(即瑪麗父親)就曾因道歉遭他嘲笑。她認為老弗雷德有「高功能型反社會人格」,特徵包括缺乏同理心、擅於說謊和對他人沒有興趣。小弗雷德夢想成為機師,無意繼承家業,遭老弗雷德處處針對,他在1981年因酗酒引發心臟病逝世,年僅42歲。瑪麗稱小弗雷德病發時,整個家族只有一人送他去醫院,特朗普亦沒有探望他,而是走去看電影。

瑪麗續指特朗普目睹兄長受欺壓,令他發展出浮誇和說謊的傾向,以免步對方後塵,「透過限制特朗普觸及自己的感受,並將許多情緒渲染為不能接受之事,老弗雷德扭曲了兒子對世界的看法」。她又稱老弗雷德未能讓特朗普感到安全、被愛或感覺到自己有價值,這些缺失「令他留下一生的疤痕」。

指曾「請槍」代考試入讀名校

她認為,這樣的成長環境令特朗普說謊成性,又聲稱他高中時曾付錢予朋友,讓對方代考SAT入學試,最終如願進入賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院。她在書中亦憶述特朗普參選總統時,曾任聯邦上訴法院法官的特朗普姊姊瑪麗安娜(Maryanne Trump Barry)形容他是「小丑」,絕不可能當選。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)周二形容這是「滿是謊言的書」;白宮副發言人馬修斯(Sarah Matthews)亦表示,特朗普稱與父親關係溫馨,其父對他很好,有關考大學入學試「請槍」的指控亦完全錯誤,質疑瑪麗貪圖個人經濟利益出書。特朗普弟弟羅伯特(Robert Trump)日前入稟法院,指該書或違反他們在2001年簽署的保密協議,要求對瑪麗和書商Simon & Schuster發出禁制令,惟被上訴法院駁回。針對瑪麗的禁制令則依然有效,因此她不能作公開評論。

(金融時報/衛報/每日郵報)