侄女新書剖析特朗普黑暗心理 稱源自父親長年「情感虐待」 白宮：滿是謊言

符合自戀定義 疑有反社會人格

現年55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒，身為臨牀心理學家的她在即將出版的回憶錄Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man（暫譯《過與不及：我的家族如何造就全世界最危險的人物》）中分析，特朗普符合自戀者的臨牀定義，亦很可能有反社會人格障礙、依賴型人格障礙及學習障礙，令他難以處理資訊。她認為要了解特朗普，關鍵在於他和父親老弗雷德的關係。特朗普母親在他兩歲時患病，令他與兄弟姊妹只能依賴父親，在「關鍵成長階段失去與母親的連繫」。

指特朗普父親不准子女道歉

瑪麗形容老弗雷德是工作狂，「愛對他來說沒有意義」，只要求子女言聽計從，又教導他們不要道歉，因這是懦弱的表現，其長子小弗雷德（即瑪麗父親）就曾因道歉遭他嘲笑。她認為老弗雷德有「高功能型反社會人格」，特徵包括缺乏同理心、擅於說謊和對他人沒有興趣。小弗雷德夢想成為機師，無意繼承家業，遭老弗雷德處處針對，他在1981年因酗酒引發心臟病逝世，年僅42歲。瑪麗稱小弗雷德病發時，整個家族只有一人送他去醫院，特朗普亦沒有探望他，而是走去看電影。

瑪麗續指特朗普目睹兄長受欺壓，令他發展出浮誇和說謊的傾向，以免步對方後塵，「透過限制特朗普觸及自己的感受，並將許多情緒渲染為不能接受之事，老弗雷德扭曲了兒子對世界的看法」。她又稱老弗雷德未能讓特朗普感到安全、被愛或感覺到自己有價值，這些缺失「令他留下一生的疤痕」。

指曾「請槍」代考試入讀名校

她認為，這樣的成長環境令特朗普說謊成性，又聲稱他高中時曾付錢予朋友，讓對方代考SAT入學試，最終如願進入賓夕法尼亞大學著名的沃頓商學院。她在書中亦憶述特朗普參選總統時，曾任聯邦上訴法院法官的特朗普姊姊瑪麗安娜（Maryanne Trump Barry）形容他是「小丑」，絕不可能當選。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）周二形容這是「滿是謊言的書」；白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）亦表示，特朗普稱與父親關係溫馨，其父對他很好，有關考大學入學試「請槍」的指控亦完全錯誤，質疑瑪麗貪圖個人經濟利益出書。特朗普弟弟羅伯特（Robert Trump）日前入稟法院，指該書或違反他們在2001年簽署的保密協議，要求對瑪麗和書商Simon & Schuster發出禁制令，惟被上訴法院駁回。針對瑪麗的禁制令則依然有效，因此她不能作公開評論。

（金融時報/衛報/每日郵報）