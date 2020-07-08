被指泄俄軍機密 航天顧問恐囚廿年

薩夫羅諾夫原為著名記者，過去逾十年間一直為俄國《生意人報》和《商業日報》等提供政治、軍事、宇航計劃的報道，尤擅於涉及軍火交易的爆炸性報道。他在今年5月中旬加入前身是俄羅斯宇航局的國企Roscosmos，任職總裁羅戈津的特別顧問。

曾任記者 揭埃及購俄戰機計劃

國營俄新社報道，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控薩夫羅諾夫涉嫌收集俄國的軍事技術合作、國防與國安機密材料，再轉交北約某成員國的情報人員。俄國網媒The Bell稱，事件或涉及他去年在《生意人報》披露俄羅斯向埃及出售逾20架「蘇-35」戰機的計劃。美國隨即以制裁脅迫埃及叫停交易。

克宮發言人昨否認拘捕關乎薩夫羅諾夫之前的採訪活動。Roscosmos聲明則指，事件跟薩夫羅諾夫在集團的工作無關。

（BBC/莫斯科時報/俄羅斯衛星網）