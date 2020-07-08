巴西總統確診新冠病毒

65歲的博索納羅（Jair Bolsonaro）周一接受病毒測試。總統府周二早上稱，總統等候化驗報告期間，在服用美國總統特朗普聲稱有預防效果的羥氯喹（hydroxychloroquine），以及阿奇霉素（azithromycin）。這是4個月內，博索納羅第4次接受病毒測試。

與美國大使共餐後不適

巴西自今年3月錄得首宗確診，至周二已有逾160萬人確診、逾6.5萬人病死，是目前繼美國之後全球新冠疫情第二嚴重的國家。擁抱右翼民粹立場的博索納羅一直以來淡化疫情和批評社交距離措施，並敦促各州重新開工以免重創經濟，惹來不少批評，更有兩名醫生背景的衛生部長因抗疫策略跟他意見相左而離任。

在巴西出現首宗確診個案後，博索納羅曾豪言若有一天染病，他因其「運動員背景」亦可迅速擺脫疾病，而在巴西爆疫以來的3個多月，博索納羅繼續出席公開場合和政治集會，很多時候沒戴口罩，即使有戴其方法亦不正確。

在周二宣布確診之前3天，博索納羅曾在美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）家中與之共晉午餐，慶祝美國獨立日國慶，當時在場者還有數名巴西內閣高官，包括外長阿勞若、防長阿澤維多和博索納羅的兒子愛德華多。當日眾人合照時並沒戴口罩，昨日未知其他人有否亦染病。當地報章《環球報》（O Globo）報道，博索納羅在聚會當晚、即上周六晚上表示自己出現疲倦不適，直至翌日都沒好轉。

博索納羅可能染病的消息在周一晚上傳出，巴西媒體報道指他出現發燒38℃和持續咳嗽的徵狀，之後做了病毒測試和肺部磁力共振掃描。

博索納羅妻子的80歲祖母上周三亦已確診新冠病毒，據報周日需插喉救治。

（衛報）

（抗疫新階段）