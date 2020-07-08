多黨制民主路艱 重用昔日壓迫手段

【明報專訊】現任埃塞俄比亞總理阿比選擇出動武裝部隊遏止奧羅莫族示威惹來非議，但也體現該國政局的複雜。儘管其父是奧羅莫族，阿比卻是在提格利尼亞族的統治體制中冒出頭，也以調解宗教和種族衝突的成績著稱，隨着他兩年前意外就任總理，也嘗試推動國家政治轉型，但一路危機四伏，哈查魯之死引發的新衝突更突顯這點。
去年12月初，亦即阿比往奧斯陸領取諾貝爾和平獎前不久，主宰政壇多年的「埃塞俄比亞人民革命民主陣線」（埃革陣）正式解散，由阿比成立的繁榮黨代替。問題是埃革陣原先的成員政黨都加入新政黨，唯一例外是實際上主導埃革陣多年的「提格利尼亞人民解放陣線」（提人陣）維持相對穩定陣營，導致政局充滿不穩。提人陣代表提格利尼亞族的利益，令後者得以第三大族群（僅佔全國6%）之身控制埃國政壇。
埃塞政治學者約翰尼斯（Yohannes Gedamu）不否定阿比在民主化的努力，但表示執政聯盟對以往維持秩序的架構失去控制，結果在國家走向多黨制民主之際，敵對種族和政治派系就資源、權力以至國家未來方向等爆發衝突。《紐約時報》形容，前軍方參謀總長被暗殺以及多名大學生被綁架殺害的案件便是例子，結果阿比政府為求恢復秩序，用回昔日政府的壓迫手段。
（紐約時報）
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