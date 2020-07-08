多黨制民主路艱 重用昔日壓迫手段

去年12月初，亦即阿比往奧斯陸領取諾貝爾和平獎前不久，主宰政壇多年的「埃塞俄比亞人民革命民主陣線」（埃革陣）正式解散，由阿比成立的繁榮黨代替。問題是埃革陣原先的成員政黨都加入新政黨，唯一例外是實際上主導埃革陣多年的「提格利尼亞人民解放陣線」（提人陣）維持相對穩定陣營，導致政局充滿不穩。提人陣代表提格利尼亞族的利益，令後者得以第三大族群（僅佔全國6%）之身控制埃國政壇。

埃塞政治學者約翰尼斯（Yohannes Gedamu）不否定阿比在民主化的努力，但表示執政聯盟對以往維持秩序的架構失去控制，結果在國家走向多黨制民主之際，敵對種族和政治派系就資源、權力以至國家未來方向等爆發衝突。《紐約時報》形容，前軍方參謀總長被暗殺以及多名大學生被綁架殺害的案件便是例子，結果阿比政府為求恢復秩序，用回昔日政府的壓迫手段。

（紐約時報）